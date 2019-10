Elezioni Argentina | torna il peronismo | Alberto Fernandez vince con il 47% dei voti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ila guidare l’è il nuovo presidente al primo turno, dopo aver ottenuto oltre il 47% delle preferenze, contro il 40% dell’uscente Mauricio Macri, con una differenza di circa 1,7 milioni di. Una sconfitta già ammessa dallo stessoa spoglio ancora in corso, con l’ormai ex presidente che si è felicitato con il suo successore per la vittoria e “la grande elezione fatta”. Nel quartier generale del suo movimento Cambiemos, a Buenos Aires, Macri ha annunciato di aver invitato a pranzoalla Casa Rosada per concordare “una transizione ordinata per il benessere di tutti gli argentini” che avverrà il 10 dicembre. La sconfitta governativa è stata accentuata dalla perdita anche del governo della provincia di Buenos Aires, dove un economista fedele a Cristinade Kirchner, che sarà ...

