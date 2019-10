Effetto Umbria | il M5s veneto | Nessuna alleanza con il Pd nella nostra regione

L'Effetto Umbria si fa sentire in Emilia e Calabria. L'alleanza Pd-M5s ora è quasi impossibile : Lo chiamano già “effetto Umbria”, ed è una valanga che non solo si abbatte sulla rossa Emilia Romagna, ma arriva giù giù fino a Catanzaro e Cosenza. E allora si sprecano gli scenari, di colpo vengono strappati quei fogli sui quali Zingaretti e Di Maio avevano scritto i profili su cui puntare le fiches per costruire il nuovo campo progressista anche in Calabria e l’Emilia. I due si erano incontrati ...

Effetto Umbria : in Calabria potrebbe già tramontare l'intesa Pd-M5s : Il centrodestra prende ulteriore slancio, mentre l'ipotesi di un'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Pd tramonta forse definitivamente. Sono questi gli effetti che il voto di ieri in Umbria sta scaricando sulla politica calabrese in vista delle Regionali. Le prime conseguenze sul territorio del trionfo di Donatella Tesei in Umbria non sgomberano il campo dalle tante incertezze che ancora caratterizzano la fase elettorale in Calabria ma sicuramente ...

Voto Umbria - l'Effetto sui mercati Nervosismo su spread e Borsa : La pesante sconfitta elettorale in Umbria dei due partiti al governo provoca qualche lieve sussulto in avvio di seduta sul mercato obbligazionario e in Borsa Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Swg per Enrico Mentana - Effetto-Umbria : Lega e Fratelli d'Italia verso il 50% - al governo da soli? : Il Sondaggio del lunedì sera, Enrico Mentana, questa volta lo ha anticipato alla domenica sera. Lo ha proposto nel corso della Maratona per le regionali in Umbria che hanno registrato il trionfo del centrodestra e il dramma politico dei giallorossi in coalizione. Perché mai anticipare il Sondaggio i