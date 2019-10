Ecosistema Urbano | Ragusa in fondo alla classifica | parla il sindaco

Ecosistema Urbano 2019 : a Roma peggiora la percentuale di differenziata : Roma – Roma sprofonda all’89° posto nel fondo classifica, trascinata dal dato dei rifiuti: per la prima volta nella storia, la percentuale di raccolta differenziata peggiora , dal 44,3% del 2017 al 43,9% del 2018 “Per la prima volta a Roma peggiora la percentuale di differenziata , il risultato di una gestione nel ciclo dei rifiuti totalmente inadeguata, folle e irresponsabile da parte del Campidoglio” Peggio della Capitale Frosinone ...

Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e Siracusa le peggiori : È Trento la città più verde d’Italia. Lo dice la classifica di Ecosistema Urbano 2019, la ricerca di Legambiente, Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore sulle performance ambientali dei capoluoghi di provincia pubblicata dal quotidiano economico. Il capoluogo trentino supera in vetta Mantova, città che si era aggiudicata lo scettro di città più green nel 2018 e che per il 2019 deve “accontentarsi” del secondo posto in classifica, ...