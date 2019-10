Ecosistema Urbano 2019 | a Roma peggiora la percentuale di differenziata

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 28 ottobre 2019)sprofonda all’89° posto nel fondo classifica, trascinata dal dato dei rifiuti: per la prima volta nella storia, ladi raccolta, dal 44,3% del 2017 al 43,9% del 2018 “Per la prima volta aladi, il risultato di una gestione nel ciclo dei rifiuti totalmente inadeguata, folle e irresponsabile da parte del Campidoglio” Peggio della Capitale Frosinone all’92° posto e Latina al 98°, meglio la sola Rieti in 77° posizione, fuori classica Viterbo per non aver fornito dati. Peggior dato nazionale per la provincia di Frosinone sulla dispersione idrica e terzo peggior dato quello di Latina. Legambiente ha presentato questa mattina a Mantova,, lo studio sulle performance ambientali dei capoluoghi italiani che viene redatto dall’associazione del cigno verde insieme a Ambiente ...

fattoquotidiano : Trento città più green d’Italia nella classifica di Ecosistema Urbano. Seguono Mantova e Bolzano. Vibo Valentia e S… - davideagazzi : RT @Legambiente: #EcosistemaUrbano 2019 Vuoi sapere le performance ambientali del tuo capoluogo? Su @sole24ore i dati e le classifiche inte… - fiorediloto18 : RT @24backstage: Oggi su @sole24ore l'indagine sull'ecosistema urbano 2019, realizzata con #Legambiente e #AmbienteItalia, che analizza le… -