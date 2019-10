Ecco tutti i premi e gli sconti WinDay dell’ultima settimana di Ottobre 2019

Regionali Umbria - Donatella Tesei stacca di 20 punti M5s-Pd : Ecco tutti i risultati del voto : Il centrodestra ha stracciato il centrosinistra alle elezioni Regionali in Umbria: il risultato infatti è un trionfo per la candidata Donatella Tesei che ha raccolto il 57,5 per centro dei voti contro il 37,5 per cento di Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle. Leggi anche: "In Itali

Arrivano le “ricariche special” di Wind con giga e minuti illimitati : Ecco tutti i dettagli : Wind elimina definitivamente i tagli di ricarica da 5 e 10 euro presentando però i nuovi tagli Ricarica Special 5 e Special 10 L'articolo Arrivano le “ricariche special” di Wind con giga e minuti illimitati: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.

“Ma che belli!”. Asia Argento - Ecco Anna Lou e Nicola : tutti pazzi per la foto dei figli : L’ultimo anno di vita di Asia Argento è stato poco felice a causa del decesso del suo compagno Anthony Bourdain e delle accuse di molestie sessuali. Ora, il periodo più buio è stato messo alle spalle e l’attrice è pronta a rimettersi in gioco nel reality show ‘Pechino Express’. Qui gareggerà insieme a Vera Gemma formando la coppia ‘Le figlie d’Arte’. Prima di fiondarsi sul programma di Rai 2, la donna ha voluto soffermarsi sulla sua famiglia ...

Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili col VoLTE : Ecco tutti i modelli : Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili con il suo VoLTE, anche chiamato Power Voice e Voce 4G, che permette di effettuare chiamate in alta definizione attraverso la rete 4G. L'articolo Vodafone aggiorna la lista di smartphone compatibili col VoLTE: ecco tutti i modelli proviene da TuttoAndroid.

Lucca Comics & Games 2019 : Ecco tutti gli eventi dedicati ai videogiochi : Lucca Comics & Games 2019 sta per iniziare e, attraverso un comunicato stampa, possiamo dare uno sguardo a tutti gli eventi dedicati ai videogiochi disponibili dal 30 ottobre al 3 novembre. Call of Duty Modern Warfare, soldati per un giorno Il grande ritorno di Call of Duty alla guerra moderna si celebra a Lucca Comics & Games in maniera unica, con il baluardo San Regolo che si trasformerà per cinque giorni in un enorme campo di ...

X Factor 2019 Mika spiazza tutti ed Ecco cosa dice ai giudici : Il cantante Mika è stato il primo super ospite del live “X Factor 13”. La sua performance è stata come sempre spettacolare e sulle note di “Tiny Love” ha portato sul palco le storie di persone discriminate. Al termine è letteralmente saltato addosso al suo grande amico Alessandro Cattelan, ha ricordato i suoi ex compagni di banco: Morgan, Elio e le storie tese e Fedez. Quando però Cattelan chiede ingenuamente di dare un consiglio ai nuovi ...

Autunno dolciastro : Ecco tutti i must di stagione e qualche consiglio per viverla al meglio : Le giornate si accorciano. Le foglie cadono dagli alberi e invadono prepotentemente i marciapiedi delle nostre città. Da un giorno all’altro il sole inizia a farsi più timido e si concede a noi sempre più di rado. Delle vacanze estive ormai non ci resta che un lieve ricordo malinconico. Niente più pranzi al mare la domenica, niente più aperitivi in spiaggia al tramonto. A completare il tutto, incombe su di noi (almeno nella stragrande maggior ...

Huawei Mate X finalmente in vendita - in Cina - a oltre 2000 euro : Ecco tutti i dettagli : Dopo una lunga attesa è finalmente disponibile in Cina Huawei Mate 20 X, il primo smartphone pieghevole del colosso cinese. L'articolo Huawei Mate X finalmente in vendita, in Cina, a oltre 2000 euro: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.

Sanremo2020 : Ecco tutti i nomi dei sessantacinque candidati della categoria “Nuove Proposte” : sessantacinque artisti invece dei sessanta previsti da Regolamento. Questa la prima novità della prossima edizione di Sanremo Giovani. Dopo il record di domande di ammissione delle ultime edizioni (842) adesso la sfida entra nel vivo con le audizioni previste per il 3 novembre al Teatro delle Vittorie di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo ...

Ecco l’auricolare che tutti noi aspettavamo : pronti ad avere una banana all’orecchio? : Un nuovo banana Phone sta per aggiungersi all'elenco dei numerosi gadget "tecnologici" del 2019, ma è bene chiarire subito che non si tratta di un nuovo telefono Nokia, bensì di un auricolare Bluetooth che si collega allo smartphone per rispondere alle chiamate in un modo "più sano e nutriente". L'articolo Ecco l’auricolare che tutti noi aspettavamo: pronti ad avere una banana all’orecchio? proviene da TuttoAndroid.

HONOR Band 5 Sport e le cuffie Sport Pro in arrivo in Europa : Ecco tutti i dettagli : L'Europa si prepara ad accogliere HONOR Band 5 Sport e le cuffie HONOR Sport Pro, due prodotti economici e piuttosto interessanti dedicati agli Sportivi. ecco le specifiche, i dettagli e tutto quello che c'è da sapere su di loro. L'articolo HONOR Band 5 Sport e le cuffie Sport Pro in arrivo in Europa: ecco tutti i dettagli proviene da TuttoAndroid.

X Factor 2019 Ecco tutti i concorrenti (senza Nuela) e al primo Live arriva Mika : X Factor 2019 i concorrenti della tredicesima edizione. Nuela escluso tra gli Under Uomini Mika al primo Live di giovedì 24 ottobre da Monza Durante la puntata dedicata agli Home Visit di giovedì 17 ottobre si sono formate le squadre di X Factor 2019, tre concorrenti per ciascun giudice, 12 concorrenti desiderosi di raggiungere la finale. Prima di arrivare alla finale c’è lo scoglio da superare del primo Live di X Factor 13 in diretta ...

OnePlus ha una risposta per tutti : Ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T : OnePlus sul proprio forum ha lanciato il classico AMA tramite cui gli utenti hanno lasciato alcune domande sul OnePlus 7 e il OnePlus 7T Pro L'articolo OnePlus ha una risposta per tutti: ecco tutti i segreti di OnePlus 7T Pro e 7T proviene da TuttoAndroid.

Ecco tutti i film disponibili al lancio su Disney+ : Manca davvero poco al lancio di Disney+, il servizio di video streaming del colosso statunitense della Walt Disney Company. Abbiamo già visto quali saranno le serie televisive disponibili al lancio, previsto per il 12 novembre, ma è ora di conoscere anche la lunghissima lista di film, che potete leggere di seguito in ordine alfabetico. disponibili […] L'articolo Ecco tutti i film disponibili al lancio su Disney+ proviene da TuttoAndroid.