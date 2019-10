Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Poco più di un mese fa, la notizia ufficiale dalla casa editrice romana e/o che pubblica i suoi amatissimi romanzi.tornerà nelle librerie il 7 novembre prossimo con un, ma nessuna notizia sul. Soltanto l’incipit. Poco fa, invece, èreso noto quale sarà, La vita bugiarda degli adulti, e come sarà la: bianca e nera con due mani verso l’alto nell’atto di compiere un gesto o di essere prese da qualcuno verso qualcosa. Unico colore, il rosso utilizzato per il cognome dell’autrice. Per il resto, minimalismo puro e semplicità come lo è lei (o lui?) di cui non si conosce l’identità. Al suo posto, a parlare ci hanno sempre pensato i suoi libri - la tetralogia de L’amica geniale su tutti, da cui è stata realizzata anche l’omonima serie tv - ...

HuffPostItalia : È stato svelato il titolo e la copertina del nuovo romanzo di Elena Ferrante - bringthesunset : RT @IiIibetscrown: Galleria degli Uffizi, ?????????????????? ?? ~ ???????: Sandro Botticelli ??: 1482 circa ??: tempera su tavola Una delle opere più fa… - paoloigna1 : RT @EdTroiano: ULTIMISSIME Un Panino lungo 10 metri alla festa del #Salame di Cremona Questa mattina a #Cremona è stato svelato il maxi pan… -