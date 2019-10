Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Decine di lattine, buste, bottiglie di plastica, vasetti di yogurt, un copri ago da siringa, bottiglie di vetro, una scatola di preservativi, pacchetti di sigarette, una calcolatrice, tre palloni sgonfi, millemila cicche di sigarette, diversi contenitori di panini McDonald. Persino una borsa. È il risultato di un’ora passata a pulire lain una bellissima domenica di ottobre, ieri. Un’iniziativa lodevole, non ufficiale, spontanea, partita da Antonio Gallo, neurologo ricercatore presso l’Università “Luigi Vanvitelli” insieme ad alcuni genitori ed insegnanti della scuola Morelli e rimbalzata, con il consueto tam tam nelle chat di classe. “Avviso-invito a tutti i bambini (e non) del Vomero (e non). Amiamo Ripuliamo la!” Appuntamento alle 11 all’ingresso di via Cimarosa del grande parco vomerese. Prima di arrivare lì, in compagnia di un’amica e della nostra prole, ...

napolista : È la Floridiana o è una discarica? Ieri eravamo in 50 volontari per ripulire il parco del Vomero nell’indifferenza… - Scisciano : Napoli, Floridiana: decine di gattini uccisi dalle azioni violente dei gruppetti di teppisti: Verdi:”Inquietante sp… - claudiopanarel7 : @NapoliToday Floridiana del vomero un parco abbandonato ed una villa meravigliosa aperta solo in parte andrebbe anche qui stimolato Comune?? -