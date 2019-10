Fonte : repubblica

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Fabrizio Moretti, mercante d'arte fiorentino, ha acquistato l'opera al prezzoper conto di una coppia di collezionisti privati che per ora hanno preferito mantenere l'anonimato

cronaca_news : E' italiano il gallerista che ha fatto l'offerta record per il 'Cristo Deriso' di Cimabue - rep_firenze : E' italiano il gallerista che ha fatto l'offerta record per il 'Cristo Deriso' di Cimabue [news aggiornata alle 18:… - firenze24 : E' italiano il gallerista che ha fatto l'offerta record per il 'Cristo Deriso' di Cimabue -