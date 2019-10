Due Ong chiedono un porto sicuro per i migranti della Ocean Viking

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Sos Mediterranee e Medici Senza Frontieread un'ampia coalizione di Stati europei di "facilitare urgentemente l'assegnazione di unalla" e "avviare finalmente un meccanismo di sbarco prevedibile e coordinato, come discusso a inizio ottobre durante il vertice di Lussemburgo". La, nave di soccorso gestita in collaborazione dalle due Ong, è ancora bloccata in mare, in attesa di sbarcare i 104 naufraghi soccorsi in acque internazionali al largoLibia dieci giorni fa. "Negli ultimi quattro mesi, diversi leader europei si sono incontrati in tre occasioni (a Parigi, Malta e Lussemburgo) mostrando la volontà di definire un meccanismo temporaneo di sbarco e distribuzione delle persone che vengono soccorse nel Mediterraneo centrale", ricorda Louise Guillaumat, vicedirettore delle operazioni di Sos Mediterranee. "Eppure ancora oggi 104 ...

matteosalvinimi : Non contenta di aver triplicato gli sbarchi di immigrati in meno di due mesi, il ministro invita al Viminale le ONG… - matteosalvinimi : Centinaia e centinaia di sbarchi ogni settimana, navi Ong che vanno e vengono, centri di accoglienza al collasso...… - carlogubi : L'Europarlamento respinge la mozione sui #PortiAperti, bocciata per due voti grazie a sciacalli antiumanitari elenc… -