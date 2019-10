Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019)– "Kevin, che è uscito perdurante Spal-Napoli, si è sottoposto presso la Clinica Pineta Grande ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato ladelanteriore e deldel ginocchio destro. Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart". E' questo il pesantissimo comunicato del Napoli sulle condizioni del calciatore, il terzino azzurro ha rimediato un bruttissimonella sfida di campionato contro la Spal ed adesso dovrà rimanere fuori per diverso tempo. Si tratta di una tegola importante per Carlo Ancelotti,rappresentava infatti un'arma per il Napoli e non potrà contare sulle sue prestazioni per diverso tempo.

CalcioWeb : Dramma #Malcuit, infortunio shock: lesione del legamento crociato e del menisco mediale -