Dove sono andati i voti M5S | un terzo all’astensione | quasi un sesto al centrodestra

Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto Dove sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.

De Luca : “Ghoulam? Allenatore e responsabile dello staff medico del Napoli sono gli unici a poterne ed a Doverne rispondere” : De Luca: Ghoulam è fuori per scelta tecnica, non ha infortuni di sorta. Attendiamo però le parole del tecnico azzurro A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Francesco De Luca, responsabile pagine sportive del Mattino, per parlare di Salisburgo – Napoli e di Ghoulam. Queste le sue parole: “Ghoulam? L’Allenatore e il responsabile dello staff medico del Napoli sono gli unici a ...

Incredibili coincidenze - infermiere giovanissime identiche assistono nella stesso ospedale Dove sono nate 26 anni fa a un parto gemellare come il loro : In Georgia negli Stati Uniti d’America, due gemelle di 26 anni che hanno deciso di intraprendere la stessa professione d’infermiere si sono ritrovati ad assistere a un parto gemellare nello stesso ospedale dove 26 anni fa sono nate. Il parto gemellare è avvenuto all’ospedale Piedmont Athens Regional Medical Center di Athens, in Georgia. Il parto gemellare è avvenuto con l’aiuto delle due infermiere anche esse, come le bambine appena nate, ...

UEFA - “no” alle gare Dove gli stadi non sono aperti alle donne : La UEFA ha esplicitamente chiesto a tutte le sue Federazioni di non organizzare partite in cui gli stadi non sono completamente accessibili alle donne, che si tratti di gare della nazionale o che siano incontri tra club. La richiesta è arrivata tramite una lettera indirizzata a tutte le Federazioni che fanno parte della UEFA lo […] L'articolo UEFA, “no” alle gare dove gli stadi non sono aperti alle donne è stato realizzato da Calcio e ...

Il più antico bar di Roma - Dove si sono fermati Charles Dickens e Lady Diana - rischia di chiudere : Dal civico 86 di via Condotti la scritta “Caffè Greco” potrebbe scomparire. Il più antico bar di Roma potrebbe chiudere. Duecento anni di storia che a causa di un contenzioso potrebbero rimanere soltanto un ricordo, ben radicato nelle menti di chi vive e conosce la Capitale. Come riporta anche il Guardian, Caffè Greco ha aperto la sua attività nel 1760. Per 250 anni ha ospitato artisti di fama ...

Terremoto e ricostruzione : in arrivo il decreto legge - ma Dove sono finiti i miliardi stanziati? : “Confido che già lunedì potremo avere un decreto legge sul Terremoto che possa completare il piano di interventi per le comunità che hanno subito gli effetti del Terremoto“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio Europeo. “La manovra è stata approvata salvo intese. Sicuramente ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo ragionare. Lunedì è previsto un Consiglio dei ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Giappone 2019 : “Sono pronto per la gara - anche se domani Dovesse piovere” : Maverick Vinales è carico dopo le prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Giappone 2019 della MotoGP. Lo spagnolo si definisce già pronto in ottica gara, anche se domani la pioggia dovrebbe essere protagonista. La crescita del feeeling con la sua Yamaha è sempre più evidente e il numero 12 lo conferma. Andiamo ad ascoltare le sue parole. VIDEO: LE DICHIARAZIONI DI Maverick Vinales ...

Rizzoli : “Con il Var sono stati commessi sei errori. Tre Dovevamo evitarli” : Sky Sport ha intervistato Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A. L’intervista ha riguardato diversi temi, tra cui, in particolare, quello del Var in questo primo spezzone di campionato. “Ad oggi gli interventi sono stati 33, quasi uno ogni due partite, che è molto in confronto alle statistiche della passata stagione. Nonostante l’utilizzo del Var, quest’anno sono stati commessi sei errori, che sono molti, anche se ...

OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi : ecco Dove acquistarli : I nuovi OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono ufficialmente disponibili all'acquisto in Italia a partire da oggi, ecco dove potete già acquistarli. L'articolo OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi: ecco dove acquistarli proviene da TuttoAndroid.

Tour de France – Froome non nasconde un pizzico di stupore dopo la presentazione dell’edizione 2020 : “Dove sono finite le crono?” : Froome non nasconde un po’ di stupore dopo la presentazione delle 21 tappe dell’edizione 2020 del Tour de France E’ stato presentato oggi a Parigi il Tour de France 2020: alla presenza del campione in carica Egan Bernal, ma anche del suo compagno di squadra Chris Froome, sono state svelate le tappe della 107ª edizione della Grande Boucle. Un’edizione inedita, ricca di montagne, studiata per scalatori, con una sola ...

Realme sbarca in Italia. Da Dove vengono e come sono i loro smartphone : Un nuovo protagonista si affaccia sul mercato europeo degli smartphone. Viene (ma che sorpresa!) dalla Cina e punta (ma che sorpresa!) alla fetta più appetibile: quella dei giovani e dei giovanissimi. Si chiama Realme ed è uno spin-off di un altro produttore piuttosto recente sulla scena italiana ed europea: Oppo. Lo sbarco di Realme in Europa è stato il 15 ottobre con il lancio a Madrid del suo modello di punta: l'X2 Pro, che ...

Halloween si avvicina : Dove sono finiti i film horror comici al giorno d’oggi? : Siamo arrivati, anche quest’anno, al periodo di Halloween e tra zucche e lanterne che addobbano le nostre città sicuramente già pensiamo a cosa fare la sera del 31 Ottobre. Probabile che una persona del tuo gruppo di amici penserà di andare al cinema a vedere un bel film horror, oppure di rimanere a casa con un dvd e qualche schifezza da mangiare. Immaginate che in quel preciso momento una persona vi chiami al telefono chiedendovi quale ...

