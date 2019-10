Donatella Tesei | “Ora a lavoro per l’Umbria Ricorderò a governo gli impegni”

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ripartire dalla sanità. "Al primo posto nella sanità deve tornare il merito e la qualità dei servizi". Da qui comincerà il suo, neo governatrice dell'Umbria, che, come promesso, lascerà il suo seggio a Palazzo Madama come senatrice della Lega e presidente della commissione Difesa, per guidare la Regione che l'ha scelta con il 57,5% dei consensi. Sulla sanità, come sugli altri fronti, spiega "non è più tempo di chiacchiere, ci rimbocchiamo le maniche". Raggiante al Park Hotel di Ponte San Giovanni a Perugia tiene la conferenza stampa insieme al leader della Lega Matteo Salvini per commentare "un risultato straordinario, al di là delle aspettative". Ma il tempo stringe, sottolinea. Subito dopo la proclamazione bisogna "mettersi al" sia per far funzionare la macchina regionale che per affrontare i dossier aperti. "Tra gli eletti ci sono le competenze" per ...

