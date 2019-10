Donatella Tesei eletta presidente dell’Umbria | i dati definitivi

Regionali Umbria - Donatella Tesei stacca di 20 punti M5s-Pd : ecco tutti i risultati del voto : Il centrodestra ha stracciato il centrosinistra alle elezioni Regionali in Umbria: il risultato infatti è un trionfo per la candidata Donatella Tesei che ha raccolto il 57,5 per centro dei voti contro il 37,5 per cento di Vincenzo Bianconi sostenuto da Pd e Movimento 5 stelle. Leggi anche: "In Itali

I primi impegni di Donatella Tesei con gli umbri : In un'intervista a Il Messaggero, Donatella Tesei, senatrice leghista e da questa notte nuova presidente della Regione umbria commenta così il significato della vittoria del centrodestra unito sulla coalizione di centrosinistra che strappa dopo decenni di lunga egemonia la guida dell'ente regionale alla sinistra: “Vuol dire tornare ad avere una speranza per il domani. Vuol dire aver detto no ad un sistema e ad una gestione che ha costretto la ...

Chi è Donatella Tesei - la nuova Governatrice leghista in Umbria : Donatella Tesei, senatrice della Lega sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia è stata eletta presidente della Regione Umbria battendo Vincenzo Bianconi, il suo principale rivale sostenuto da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Senatrice in quota Lega, Donatella Tesei è un avvocato cassazionista ed è stata già Sindaca di Montefalco.Continua a leggere

Donatella Tesei - l’avvocato che ha fatto l’impresa (dopo il patto di Natale con Salvini) : La famiglia missina, le polemiche sul presunto buco di bilancio lasciato nel suo Comune, l’orgoglio di aver strappato la Regione alla sinistra dopo 49 anni: «Qui serve lavoro, altro che chiacchiere»

Nuovo presidente della Regione Umbria - chi è Donatella Tesei : Avvocato cassazionista, nata a Foligno il 17 giugno del 1958, Donatella Tesei, che si avvia ad assumere la carica di presidente della Regione Umbria, alla guida della coalizione di centro destra, vive a Montefalco dove e' stata sindaco per due mandati, dal 2009 (eletta con la lista civica di centrodestra "Gruppo Montefalco") al 2014 e dal 2014 al 2019, quando venne riconfermata con il 63% dei consensi. Nel marzo del 2018 e' stata eletta al ...

Elezioni Umbria - vince Donatella Tesei : esultano Lega - Forza Italia e Fratelli D’Italia : Dopo cinquant'anni di governi di sinistra, nell'Umbria rossa ha vinto la candidata del centrodestra, Donatella Tesei. Da giorni ormai, Matteo Salvini dava per scontata la vittoria: secondo il leader leghista questo risultato rappresenterebbe il colpo finale al governo giallorosso. Definendo il voto in Umbria una "lezione di democrazia, che se la ricordano per i prossimi 50 anni", il leader leghista ha affermato: "A gennaio ...

Elezioni Regionali Umbria 2019 : risultati spoglio schede in diretta live : exit poll pronti. Vincenzo Bianconi contro Donatella Tesei : Matteo Salvini sfida il governo di Conte e la maggioranza M5S e Partito Democratico. E Leggo.it - visto il significato politico assunto dalla tornata elettorale - seguirà le Elezioni Regionali...

Elezioni Umbria : i candidati a supporto di Donatella Tesei : Dalle 7 alle 23 di oggi 27 ottobre si vota per le Elezioni in Umbria: si tratta del primo appuntamento elettorale dopo la crisi di governo, un banco di prova per testare il gradimento della nuova maggioranza PD-M5S contro il centrodestra unito. Donatella Tesei è la candidata scelta dalla coalizione di centrodestra, in particolare dalla Lega, per cui ricopre già il ruolo di senatrice. Ecco chi è Donatella Tesei e quali sono le liste e i partiti ...

Sondaggio Swg Umbria : Donatella Tesei (centrodestra) avanti : La coalizione di centrodestra guidata da Donatella Tesei è nettamente in testa nella corsa alle elezioni regionali in Umbria che si terranno il 27 ottobre. A dirlo è un Sondaggio Swg pubblicato sul quotidiano il Messaggero.Il totale dei voti del centrodestra è dato in una forchetta tra il 48,5% e il 54,5%. Con la Lega che incassa tra il 36,5 e il 40,5%.Mentre il patto civico tra Pd e Movimento 5 stelle, guidato da Vincenzo ...

Donatella Tesei - la donna che libererà l'Umbria dai comunisti. L'intervista di Pietro Senaldi : L' avvocato Donatella Tesei può diventare la donna del destino per Salvini. L' Umbria, a fine mese, sarà il primo test elettorale per il leader della Lega dopo l' uscita dal governo. Aggiungerla all' elenco delle Regioni sottratte alla sinistra dopo il 4 marzo 2018 significherebbe che la macchina de

Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria : Chi è Donatella Tesei la candidata del centrodestra alle regionali Umbria Sarà Donatella Tesei la candidata con cui Salvini ed il centrodestra proveranno a conquistare l’Umbria nelle elezioni regionali fissate per domenica 27 settembre 2019. Una partita molto interessante, anche dal punto di vista nazionale, perché rappresenta il primo test del voto all’indomani della caduta del governo giallo-verde e dalla nascita ...