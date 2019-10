Donatella Tesei e la Lega hanno stravinto anche su Twitter

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Questa volta la scossa tellurica in Umbria è tutta politica: dopo 50 anni la sinistra perde il governo della Regione. Il centrodestra si impone con il suo candidato presidente,Tesei. Netta affermazionedi Fratelli d'Italia che doppia Forza Italia. Batosta ai Cinque Stelle. Affluenza in netto aumento, e su, ovviamente, non si parla d'altro: 47 mila tweet di cui quasi 10 mila pubblicati nelle ultime 16 ore, con oltre 175 mila condivisioni. Untitled slide project Infogram Il sentiment è negativo ma non con clamorosa nettezza, come per altri casi passati analizzati nelle settimane precedenti: 65% vs 35% positivo, a conferma di come la rabbia per la sconfitta sia comunque ben controbilanciata dalla gioia di una coalizione che ha ribaltato un sistema di governo durato 50 anni. Nell'audience a commentare i risultati delle elezioni sono nettamente ...

