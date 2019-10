Dolcenera torna in tv e sorprende tutti Ecco com’è diventata la cantante pugliese

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 28 ottobre 2019)non è mai stata un’artista come tutte le altre essendo sempre stata fuori dagli schemi e comunque sincera e frizzante. L’istinto è la sua caratteristica principale e l’ha mostrato anche nella sua ultima comparsa in televisione, dove è stata ospite di Caterina Balivo nel programma di Rai 1, ‘Vieni da me’. La cantautrice 42enne non si è sottratta a nessuna delle domande poste dalla bellissima presentatrice ed ha parlato anche del suo fidanzato e manager Gigi, praticamente quasi mai messo in vista dalla donna. “Lui è un uomo ombra, un ghost, guai se lo si fotografa”, ha avvertito. Che poi si è soffermata sul suo lavoro: “Il nostro mestiere è fatto anche di rapporti, non è soltanto arte come voglio vederla io. Non sono stata ruffiana”.Poi l’artista nata a Galatina (Lecce) ha toccato due argomenti scottanti. Il primo riguarda i suoi presunti attriti e litigi avuti con ...

