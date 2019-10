Di Maio scarica il Pd | il Governo Conte già in crisi

Regionali Umbria - Luigi Di Maio scarica il Pd : "Esperimento non ha funzionato". Ma non basta : può saltare : Giù la cresta. Anzi, cresta strappata. Fine dei giochi. Kaputt. Il voto in Umbria per il M5s è un incubo: 7,4 per cento alla lista, con il candidato unitario col Pd staccato di 20 punti tondi tondi. Percentuali ridicole. Un dramma politico firmato Luigi Di Maio, il quale mossa dopo mossa ha smontato

M5s - Giulia Grillo scarica Luigi Di Maio : "Sì - potrei lasciare il Movimento" : «Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro». Alla vigilia dell' apertura di "Italia 5 Stelle", la tradizionale kermesse pentastellata, l' ex ministro della Salute Giulia Grillo vuota il sacco. E le sue parole, rilasciate nel corso di un'

Luigi Di Maio scaricato anche da Beppe Grillo : il retroscena pentastellato sul loro rapporto : A Beppe Grillo l'alleanza con la Lega non è mai andata giù. Motivo questo per cui il fondatore del Movimento 5 Stelle ha ogni giorno una pena da far scontare a Luigi Di Maio. La consultazione online sul caso Diciotti è qualcosa "a metà tra il comma 22 e la sindrome di Procuste", una frase irridente