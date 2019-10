Den Harrow | Per l' Isola dei Famosi sono stato massacrato per anni

Fonte : blogo

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il cantante Stefano Zardi in arte Denai microfoni di Radio Cusano Campus ha tracciato un bilancio della sua carriera, che a suo parere sarebbe stata danneggiata dalla sua partecipazione all'dei, nel corso della quale divenne virale il suo pianto mentre era in collegamento con sua moglie. Ecco cosa dice sulla sua fama: "Mi ha tolto tutta la mia gioventù perché mentre gli altri andavano a ballare, io prendevo 4 aerei al giorno, ero guardato a vista in hotel, ho girato il mondo ma non mi ricordo niente delle città che ho girato a parte gli hotel. Inoltre quando sei popolare la gente ti invidia e ti cita, se non fossiDennessuna delle mie mogli sarebbe andata in tv a inventarsi che io la picchiavo” Il cantante traccia un bilancio della sua partecipazione al reality show: “Io ho combattuto ad armi pare con cantanti che avevano le major alle spalle, ho ...

