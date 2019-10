Den Harrow | lo sfogo di Stefano Zandri | “Mi hanno preso per il culo per anni | la gente mi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Non avrei mai voluto fare il cantante”. Esordisce così, in arte Den, in un lungoai microfoni di Radio Cusano Campus in cui si è lasciato andare ad una confessione molto personale sulle conseguenze che ha avuto per lui vestire i pdi quel personaggio che lo ha reso celebre come cantante pop-dance negliOttanta. “Mi ha tolto tutta la mia gioventù perché mentre gli altri andavano a ballare, io prendevo 4 aerei al giorno, ero guardato a vista in hotel, ho girato il mondo ma non mi ricordo niente delle città che ho girato a parte gli hotel – si è sfogato-. Inoltre quando sei popolare lati invidia e ti cita, se non fossi stato Dennessuna delle mie mogli sarebbe andata in tv a inventarsi che io la picchiavo. Mi sono ritirato, sono andato a vivere a Malaga, perché sono rimasto molto deluso ...

