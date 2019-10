David Beckham e Courteney Cox | la strana coppia debutta in tv

David Beckham attore per un giorno in una celebre serie tv : Ex calciatore, imprenditore, marito di un’ex Spice Girl, padre amorevole e ora anche attore. Per David Beckham si aprono le porte del piccolo schermo dato che, come è stato riportato da alcune foto diffuse su instagram, apparirà in un piccolo ruolo nella celebre serie tv "Modern Family", di cui in America sono in onda gli episodi dell’undicesima e ultima stagione. Ma non è finita qui.\\Secondo le prime indiscrezioni, David Beckham non sarà da ...

Modern Family - David Beckham e Courtney Cox guest star in un idromassaggio : Modern Family 11 David Beckham e Courtney Cox guest star “Hot Tub” recita la canzone che accompagna le due foto pubblicate su Instagram da Courtney Cox. Hot Tub è l’idromassaggio ma Hot sono sicuramente anche i protagonisti di queste foto. La star di Friends torna su ABC dopo Cougar Town come guest star di Modern Family in una puntata davvero “stellare” visto che insieme a lei a giocare a bowling e a rilassarsi in ...

Modern Family - David Beckham e Courtney Cox guest star in un idromassagigo : Modern Family 11 David Beckham e Courtney Cox guest star “Hot Tub” recita la canzone che accompagna le due foto pubblicate su Instagram da Courtney Cox. Hot Tub è l’idromassaggio ma Hot sono sicuramente anche i protagonisti di queste foto. La star di Friends torna su ABC dopo Cougar Town come guest star di Modern Family in una puntata davvero “stellare” visto che insieme a lei a giocare a bowling e a rilassarsi in ...

Modern Family - Courtney Cox e David Beckham insieme in un idromassaggio (e in un episodio) : Le guest star che non ti aspetti.Quale modo migliore per celebrare l'ultima stagione di una serie tv che popolarla di ricordi e di guest star? Sembra questa la strada intrapresa dall'ultima stagione di Modern Family che si appresta a salutare il pubblico con l'attuale undicesima stagione partita da poche settimane negli USA e in arrivo nel 2020 in prima tv su Fox (la serie dopo alcuni passaggi free in passato tra Cielo, Tv8 e la vecchia MTV ...

Come sarà lo stadio dell’Inter Miami - la squadra fondata da David Beckham : Negli Stati Uniti le strutture sportive sono un elemento prioritario per avviare una nuova società, a prescindere che si tratti di football, basket, baseball, hockey o calcio. E proprio il soccer è la disciplina che molti, tra imprenditori, società e istituzioni, stanno cercando di promuovere. L’ultimo caso in ordine cronologico in tal senso è l’avventura dell’Inter Miami, società ideata da un gruppo di investitori capitanati da David Beckham, ...

Victoria Beckham in tv : Dopo 20 anni con David la nostra intesa sessuale non si è mai spenta : Cme riporta il Daily Mail, ospite dello show televisivo The View, Victoria Beckham ha detto di sentirsi molto fortunata ad aver trovato la sua anima gemella. Sposata con David Beckham da 20 anni, di lui ha detto che “ è un marito meraviglioso” e ha persino scherzato sulla loro vita sessuale. La conduttrice dello show, Joy Behar, Dopo averle ricordato che David è stato più volte eletto come l'uomo più sexy del mondo, scherzando le ha chiesto: ...

Victoria e David Beckham - venti anni di matrimonio : «Ecco il nostro segreto» : Victoria e David Beckham, dal 1999 ad oggi: venti anni di matrimonio. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato il segreto del loro amore, cosa li ha...

David Beckham fonda un’agenzia di procuratori : il primo obiettivo è Mbappé : Da calciatore a imprenditore. Dopo l’Inter Miami, l’ex stella inglese David Beckham ha deciso di fondare insieme ad altri soci la Footwork Management Ltd, un’agenzia di procuratori. Secondo il Daily Mail, il primo obiettivo è avere tra i clienti l’asso del PSG e della Nazionale francese Kylian Mbappé. Il giovane campione del mondo, oltre a essere un affare dal punto di vista economico, vista la lunga carriera che ha ...

David Beckham : “Competitivo anche con i miei figli - non li lascio mai vincere” : Intervistato da “GQ UK”, alla domanda su come le sue ambizioni siano cambiate nel corso degli anni, David Beckham ha risposto: "In verità non sono cambiate affatto. Sono sempre stato ambizioso in tutto ciò che faccio. Che si tratti di giocare davanti a 90.000 fan o con miei figli a casa, io voglio sempre vincere”. Padre di Brooklyn, 20, Romeo, 17, Cruz, 14 e Harper Seven, 8, tutti avuti dalla moglie Victoria, sposata 20 anni fa, dopo essere ...

Paul Smith - la collezione con Mark Mahoney - il tatuatore che piace anche a Johnny Depp e David Beckham : Dimenticatevi per un attimo le righe colorate. Quelle che in tutto il mondo sono riconosciute come la cifra stilistica di Paul Smith. Perché lo stilista inglese, almeno per la prossima stagione autunnale, le ha accantonate, ma solo per poco. Con Mark Mahoney, - il noto tatoo artist di Los Angeles, considerato una leggenda vivente nel mondo dei tatuaggi, amato da personaggi del calibro di Johnny Depp, David Beckham e Rihanna solo per citarne ...

David Beckham si risposa (per spot) con una modella cinese : In smoking e in forma smagliante, l'ex calciatore filma lo spot di un albergo di lusso londinese, recitando il ruolo di uno sposo di una splendida modella asiatica. La gelosia di Victoria Beckham nei confronti del marito David è ben nota, quindi in tanti a Londra si sono chiesti come abbia fatto l’ex calciatore a strappare alla moglie il permesso di girare un video in cui fa finta di sposarsi con un’altra donna in uno spot in cui si mostra molto ...

Harper ossessionata da Harry Potter - David Beckham le costruisce un mega castello : Victoria Beckham ha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del marito David Beckham nel realizzare per la piccola il castello di Harry Potter in miniatura. Fino ad oggi sapevamo che David Beckham ci sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victoria Beckham lo ha ripreso in alcuni video, pubblicati ...

David - Victoria e Brooklyn Beckham - le foto più belle - : Fonte foto: InstagramDavid, Victoria e Brooklyn Beckham, le foto più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: social network Sofia Lombardi Le immagini più belle di David e Victoria Beckham, in compagnia del figlio maggiore Brooklyn: una famiglia di protagonisti dei social network David e Victoria Beckham sempre più protagonisti dei social ...

David Beckham - la magia del suo braccialetto : I braccialetti sono un accessorio difficile da portare per un uomo. Come fare, ad esempio, ad averne uno al polso senza sembrare un attaccabrighe sanguinario? Il punto di partenza è seguire un semplice mantra: less is more, meno è di più. E quando si tratta di un design sostenibile con un obiettivo importante che lo giustifica, è ancora meglio. Per questo motivo il braccialetto di settembre è senz'altro quello di ...