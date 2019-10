Dalla sicurezza alimentare al boom del biologico | l’agricoltura italiana è la più green

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Dai primati nella sostenibilità alla leadership nella qualità, dai record nellaaldelè oggi la piùd’Europa, con una crescita che ne alimenta il successo in tutto il mondo: è quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Symbola diffusa in occasione della presentazione del Rapportoitaly. “L’Italia è ai vertici mondiali per aree coltivate a– ricorda Coldiretti – con 1,95 milioni di ettari nel 2018 pari al 15,5% della superficie agricola ma è anche leader globale nelle produzioni di qualità con 5.155 prodotti agroalimentari tradizionali e con il 20% in più di prodotti a denominazione di origine (Dop, Igp e Stg) rispetto alla Francia e il 147% in più di quelli registratiSpagna. Il Belpaese – continua Coldiretti – è da record anche per quanto riguarda la. Fra i cinque stati ...

