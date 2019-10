Dal Granada al Monchengladbach | è la stagione delle grandi sorprese? Buone notizie

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Quantenei maggiori campionati europei in questo inizio di. Non accade spesso che squadre come Barcellona, Real Madrid e Bayern Monaco venissero tutte scalzate in classifica da piccole interessanti realtà comee Borussia. E anche in Italia ed Inghilterra c’è poco da scherzare, Atalanta e (nuovamente) Leicester sono entrambe al terzo posto pronte a graffiare. La favola diventata leggenda del 2016 con Ranieri in panchina può così rappresentare un clamoroso precedente in grado di far sognare piazze meno prestigiose. Lo 0-9 dei “Foxes” in casa del Southampton è un risultato eclatante, così come il netto 2-0 degli uomini di Diego Martinez ai danni dei blaugrana dello scorso settembre ha proiettato, grazie ad una serie di vittorie, i biancorossi al primo posto nella Liga. DOVE ARRIVANO I MERITI“PICCOLE”, ...

TuttoMercatoWeb : Non solo Atalanta: i nuovi Leicester d'Europa, dal Granada... al Leicester - CarmenM25551093 : RT @jorge_hidalgo98: El lugar más bonito del mundo. The most beautiful place in the world. Il luogo più bello dal mondo. ¡GRANADA! #Granada… - jorge_hidalgo98 : El lugar más bonito del mundo. The most beautiful place in the world. Il luogo più bello dal mondo. ¡GRANADA!… -