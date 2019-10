Da dove viene la straordinaria ricchezza dei Windsor?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Francesca Rossi Un libro rivela interessanti retroscena sull’origine delladella royal family inglese attraverso un’indagine meticolosa che non tiene conto solo del patrimonio personale dei, ma anche dei regali ricevuti È possibile risalire all’esatta origine delladei? È altrettanto verosimile stimare il patrimonio dei membri della Royal Family attraverso i doni ricevuti? Secondo l’ex politico inglese Norman Baker sì. I dati in suo possesso gli hanno perfino consentito di organizzare una meticolosa analisi in merito, sviluppata nel libro “What do you do? What the Royal Family don’t want you to know”. Baker, come riporta il magazine Amica, ha basato la sua indagine sul Sovereign Grant, cioè la legge che stabilisce l’ammontare dell’appannaggio reale. Si tratta di un dato pubblico, poiché i soldi destinati al mantenimento della monarchia ...

borghi_claudio : Voglio un'Unione Europea dove le uniche lettere che chi viene da un paese che RICEVE ogni anno il 2% del PIL possa… - valeriafedeli : E’ gravissimo che un’azienda produca magliette che incitano al femminicidio. Ancora più grave che @CarrefourItalia… - ValeriaValente_ : Vi pare normale che in un Paese dove viene uccisa 1 donna ogni 2 giorni si possa mettere in vendita una t-shirt del… -