Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 28 ottobre 2019) In soli dueil centroa trazioneè passato dal governare tre sole(Liguria, Lombardia e Veneto) a guidarne dodici. L’Umbria è solo l’ultimo territorio a cadere sotto l’inesorabilecoalizione che ha in Matteo Salvini il suo frontman, per nulla scalfito e anzi rinfrancato dall’esperienza di un anno al Governo con i 5 Stelle. Ora l’ex rossa può essere definita a tutti gli effetti una “Regione Verde”: così la rappresenta l’Istituto Cattaneo nella sua analisi all’indomani delle elezioni che hanno assegnato la vittoria alla candidata Donatella Tesei con un distacco impietoso di venti punti percentuali su Vincenzo Bianconi, sostenuto dalle forzemaggioranza di Governo. La cartina dell’Italia percambia colore, l’effetto visivo è ...

HuffPostItalia : Da 3 a 12 Regioni in due anni, la spietata avanzata della destra leghista - franceschi_info : @HuffPostItalia ci sono volute elezioni in due o tre regioni per far capire ai nostri politici che DP e 5S non devo… - RichbonesE : @desyraf70 @Mov5Stelle Esatto, infatti lo show sui territori non costa nulla anche perché non c’è nulla da perdere.… -