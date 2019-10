Corsa salvezza in Serie A | si prospetta una bagarre da incubo senza squadre “materasso”

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) La cenerentola del campionato. O la cenerentola del girone. Quante volte, sportivamente parlando, sentiamo pronunciare questa frase? Ma esattamente cosa significa? Ci si riferisce a quella squadra considerata ‘materasso’. Che assorbe, subisce. Una squadra inferiore a tutte le altre, sotto tanti punti di vista. Nei risultati, nelle prestazioni. Quest’anno, a ben guardare laA, non sembra che si possano avvistaredi questo tipo. Non adesso, non all’orizzonte, alla lunga per intenderci. La riflessione nasce considerando le ultime tre stagioni del massimo campionato italiano. Frosinone, Benevento, Crotone. Andando a ritroso, sono state queste le ‘materasso’ degli ultimi tre anni. Occorre, però, fare una dovuta precisazione: i calabresi, dopo un girone di ritorno strepitoso, sono riusciti a salvarsi, a differenza delle altre ...

