(Di lunedì 28 ottobre 2019) 'Via libera' dall'Ue all'ennesimadella, stavolta al 31. I 27 paesi dell'Unionehanno dato cosi' piu' tempo al Regno Unito per capire cosa voglia (se il Parlamento riuscira' ad approvare l'accordo di recesso o convochera' nuove elezioni) e hanno anche allontanato il rischio di un divorzio senza accordo. Il 'via libera', arrivato ad appena tre giorni dalla 'deadline' del 31 ottobre, precede di qualche ora un'altra votazione cruciale a Westminster. La scadenza del 31fissata dall'Ue e' flessibile: se il Regno Unito approvera' l'accordo concluso da Boris Johnson prima del 31, potra' uscire in anticipo dall'Ue, cioe' il primo giorno del mese successivo la ratifica. La Francia, il Paese che era piu' riluttante a un rinvio, alla fine ha accettato, ponendo condizioni.La decisione e' stata accompagnata da una dichiarazione politica in cui ...

ilfogliettone : Continua telenovela Brexit, l'Unione europea concede una proroga al 31 gennaio 2020 - - InvestBuonSenso : E la telenovela continua #brexit. Brutta bestia l'incertezza - ProfetaMatto : Come ho letto su un meme 'l'altra volta era Lello Arena' Articolo del 2014. Ce ne sono altri del 2017. Gli Usa bl… -