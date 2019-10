Conte sotto accusa | se salto non c?è nessun altro premier

Financial Times : “Conte collegato a un fondo di investimenti sotto indagine in Vaticano” : “Un fondo di investimento sostenuto dal Vaticano al centro di un’indagine sulla corruzione finanziaria era alla base di un gruppo di investitori che assunse Giuseppe Conte per lavorare su un accordo perseguito poche settimane prima che assumesse la carica“. Lo scrive il quotidiano finanziario britannico Financial Times: “Il collegamento con Conte rivelato in documenti esaminati dal Financial Times, probabilmente attirerà un ...

Governo : Salvini - ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Avevo sottovalutato legame di Conte con la poltrona. Diceva ‘non andrei mai col Pd’ e invece è andato col Pd per salvare la poltrona”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. L'articolo Governo: Salvini, ‘Conte? sottovalutato suo legame con la poltrona’ sembra essere il primo su Meteo Web.

"Avevo sottovalutato l'attaccamento di Conte alla poltrona" - dice Salvini : Dopo Luigi Di Maio, sulla poltrona di Di Martedì, su La 7, arriva Matteo Salvini che attacca subito il premier Giuseppe Conte: "Aveva sempre detto che se fosse caduto il governo sarebbe tornato a fare l'avvocato e invece eccolo li. Di Conte avevo sottovalutato il suo attaccamento alla poltrona". Ma il leader leghista risponde anche su Matteo Renzi: "Con me ha in comune il nome, ha l'idea opposta di politica". Nello studio sono molti ...

Pier Ferdinando Casini - una bomba sotto la poltrona di Conte : "Perché deve lasciare la delega ai servizi" : "Lasci, come fecero altri più esperti prima di lui". Pier Ferdinando Casini consegna a un'intervista alla Stampa il suo umile consiglio a Giuseppe Conte, che rischia di venire travolto dal caso servizi segreti. La richiesta di Matteo Renzi al premier di lasciare la delega per i servizi segreti "è un

Sondaggi - Conte ha la fiducia di un italiano su due. Lega primo partito - ma resta sotto il 30%. Pd e M5s appaiati - Renzi stimato al 2 - 9% : La popolarità del premier Giuseppe Conte resta alta: il presidente del Consiglio ha la fiducia di un italiano su due. Il Sondaggio dell’istituto Ixè per Cartabianca rivede in parte quanto stimato da altre rilevazione, secondo cui il premier Conte per la prima volta stava cominciando a perdere gradimento tra gli elettori. L’effetto dell’addio di Matteo Renzi al Pd, secondo Ixè, si riflette invece sulla possibile durata che i ...

Inter - Conte sulla corsa scudetto : “Non sottovalutate il Napoli - vi dico perché…” : Conte sulla corsa scudetto Antonio Conte tecnico dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio. Ecco quanto ha detto anche per la corsa allo scudetto: “E’ un percorso lungo per lo scudetto. Dovremo essere bravi a rialzarci. Vedo troppo proclami dopo quattro giornati. Ho l’esperienza giusta per dire che tutto questo viene fatto ad arte per darci qualche bella saccagnata ...

Pa : Conte - ‘rischia di andare sotto organico - bisogna rimpinguare’ (2) : (AdnKronos) – “Il tema non è il controllo o la vigilanza occhiuta – ha detto ancora Conte – dobbiamo lavorare per una digitalizzazione completa e per semplificare, per ridurre la burocrazia, e per migliorare la meritocrazia”.L'articolo Pa: Conte, ‘rischia di andare sotto organico, bisogna rimpinguare’ (2) sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Pa : Conte - ‘rischia di andare sotto organico - bisogna rimpinguare’** : Roma, 22 set. (AdnKronos) – Sulla Pubblica amministrazione “rischiamo di andare sotto organico, bisogna sbloccare il turn-over e rimpinguare l’organico. Nel complesso, la Pa è percepita in modo non del tutto positivo, bisogna lavorare anche a questo”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alle Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil a Lecce. L'articolo **Pa: Conte, ‘rischia ...

Matteo Renzi - una mina sotto la poltrona di Conte : "Preoccupato? Dove sarebbe oggi senza di me" : La preoccupazione di Giuseppe Conte? È "curiosa". Matteo Renzi "non sarà il Demolition man del governo", come giurato dal premier per esorcizzare la scissione dal Pd, ma di sicuro non è tenero con il presidente del Consiglio. Intervistato dal Messaggero, il leader della neonata Italia Viva ricorda a

SONDAGGI/ M5s sotto il 20% - Salvini sopra il 30% - Renzi e Cairo si Contendono il 15% : SONDAGGI: Conte ha un tasso di popolarità intorno al 50%, mentre il suo governo è sotto il 40%. Salvini è in leggera risalita e M5s ancora sotto il 20%