Conte | «L’Umbria? Non pesa sul governo» E Renzi | foto di gruppo una genialata Trionfo

Conte - Di Maio - Zingaretti e Speranza insieme a Narni per salvare l’Umbria da chi “semina odio” : "Io credo che questa alleanza politica non sia una parentesi, ma che possa rappresentare un investimento strategico per il futuro, che dia risposte, che sia un’alternativa credibile e concreta. A me non interessa chi semina odio ma risolvere i problemi reali dei cittadini", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, all'evento a Narni, in Umbria, che ha visto la partecipazione di Giuseppe Conte, Nicola Zingaretti e Luigi Di ...