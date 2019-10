Conte cita Modugno | «Io in discussione? Ho il sole | il mare» E Renzi attacca |  «La

Regionali Umbria - la rivincita di Matteo Salvini : e adesso trema Giuseppe Conte : La Lega trionfa col 37 per cento nella ex regione rossa, Tesei prevale con venti punti di distacco. In discussione anche tutta l’intera catena di comando giallorossa: dal segretario del Pd Zingaretti al capo dei Cinque stelle Di Maio Regionali Umbria, la strana alleanza tra le debolezze di Pd e Movimento 5 Stelle "

"Io in discussione? Ho sole - cielo e mare" - Conte cita Modugno dopo la sconfitta in Umbria : cita la canzone “Meraviglioso” di Modugno il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a chi gli chiede, mentre fa il proprio ingresso all’evento di Poste italiane “Sindaci d’Italia”, se si senta messo in discussione dopo la sconfitta in Umbria della maggioranza giallorossa. “Ho il cielo, il sole, il mare”, ha risposto ai cronisti, indicando il sole di fronte al centro congressi “La ...

La nascita del governo Conte - vista dagli utenti di Twitter : Il numero di tweet pubblicati nei giorni della fiducia al governo Conte sono stati in larga parte favorevoli al nuovo esecutivo, anche se i partiti di opposizione e i loro rappresentanti sono stati molto più attivi sul social rispetto a quelli di maggioranza. Lo riporta un'analisi svolta da Kpi6 per Agi che ha preso in esame i Contenuti condivisi dal 5 all'11 settembre. In totale sono stati 28 mila i tweet pubblicati e 177 mila le condivisioni. ...

**Manovra : Conte - ‘Quota 100 resta - si ragiona su finestre di uscita’** : Roma, 15 ott. (Adnkronos) – “Quota 100 resta” nella Legge di Bilancio, “stiamo ragionando sulle finestre di uscita”. A dirlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a margine della presentazione al Cnr della Relazione sulla ricerca e l’Innovazione in Italia.L'articolo **Manovra: Conte, ‘Quota 100 resta, si ragiona su finestre di uscita’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

"Conte vero premier democristiano La citazione di Moro? Segnale a Fi" : Gianfranco Rotondi, leader della federazione della nuova Democrazia Cristiana, deputato iscritto al gruppo di Forza Italia e presidente della fondazione Fiorentino Sullo, analizza con un'intervista ad Affaritaliani.it il senso politico della partecipazione e del discorso di oggi del presidente del Consiglio Giuseppe Conte... Segui su affaritaliani.it

Massimo D'Alema "consulente" di Giuseppe Conte : lo scoop de Il Foglio sulla nascita del governo Pd-M5s : Un'indiscrezione esplosiva sul governo giallorosso. Al centro Giuseppe Conte e il suo "consulente", ovvero Massimo D'Alema. Un succoso retroscena della fondamenta assai solide rilanciato da Il Foglio, che indaga sul legame che unisce il premier all'ex segretario del Pds. Un legame che sarebbe sorto

Ambiente : M5S - ‘bene Conte - Sardegna non ritardi uscita dal carbone’ : Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ricordare al presidente della Regione Sardegna che il programma di uscita dal carbone è fissato al 2025 e non si può eludere a questa scadenza. Tra l’altro la ‘decarbonizzazione di economia e finanza’ era un impegno preso anche dal precedente governo, quindi il governo di centrodestra-leghista sardo non può eludere questa ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando. La revoca della concessione va avanti" : Alla posa della prima trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico". Sul rapporto con Aspi "non faremo sconti ai privati"

Conte al varo del primo tratto del Ponte di Genova : "Nuovo viadotto simbolo di rinascita" : A Genova oggi è stato varato il primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera che va a sostituire il Ponte Morandi demolito interamente dopo il crollo avvenuto il 14 agosto 2018. All'evento si è presentato il Premier Giuseppe Conte, accompagnato da un altro rappresentante del suo governo, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Durante il suo discorso il Premier ha detto:"L'ultima volta che sono stato qui era il ...

Conte al varo del nuovo ponte sul Polcevera : "La rinascita di Genova si sta concretizzando" : Sono iniziate le operazioni di sollevamento della trave, il premier sottolinea l'impegno del governo a lavorare affinchè la manutenzione delle infrastrutture sia "un imperativo morale categorico", sulla revoca delle concessioni ha detto che il procedimento è in corso e "non...

Manovra - Conte : “In Ue spira un vento nuovo - austerità non più proponibile. Patto stabilità? Modificare le regole perché diventi di crescita” : “In Europa spira un vento nuovo con questa nuova legislatura” e i colloqui avuti sinora “mi fanno ben sperare che le politiche di austerità del passato oggi non sono più riproponibili“. Professa ottimismo Giuseppe Conte, mentre è già partito il conto alla rovescia per la prima legge di bilancio firmata dal governo M5s-Pd. Lunedì il governo presenterà la nota di aggiornamento al Def, la cornice che definirà gli spazi per ...