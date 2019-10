Consumi | Coldiretti | “Il boom della pasta | svolta sovranista”

Consumi - Coldiretti : +68% - boom di riso straniero in Italia : Con una crescita record del +68% delle importazioni in volume è boom per il riso straniero in Italia. E’ quanto emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati Istat relativi al primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno in occasione del Forum europeo di Bruxelles dedicato al cereale più consumato al mondo con l’Italia che è il primo produttore della Ue Contro la minaccia di un’invasione incontrollata di riso ...

Consumi - Coldiretti : “No alla carne spaziale da 3 italiani su 4” : Tre italiani sui quattro (75%) giudicano negativamente la carne ottenuta in laboratorio. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dell’indagine Ixe’ in riferimento alla prima bistecca spaziale stampata in 3D sulla Stazione spaziale Internazionale a partire da poche cellule di bovino combinate con fattori di crescita e sostanze compatibili con i tessuti biologici chiamate ‘bio-inchiostri’ e finora utilizzate nelle stampanti 3D per ...

Consumi - Coldiretti : “Conserve fatte a casa per 1 italiano su 4” : In quasi una famiglia italiana su quattro (23%) con l’arrivo dell’autunno ci si mette quest’anno al lavoro tra pentole e vasetti nella preparazione di conserve “sovraniste” fatte in casa per garantirsi un’alimentazione più genuina, naturale, 100% nazionale e ridurre gli sprechi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ presentata al Villaggio contadino a Bologna con il primo Cooking Show sovranista con gli agrichef per svelare i trucchi ...