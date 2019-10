Come sono andate le elezioni in Umbria

Elezioni regionali Umbria 2019 : Come votare - chi sono i candidati - cosa dicono i sondaggi : Oggi 27 ottobre dalle 7 alle 23 si vota per le Elezioni regionali in Umbria: un voto che servirà a rinnovare l'Assemblea Legislativa della Regione ed eleggere il nuovo Presidente della Giunta, ma che ha delle implicazioni anche sul piano nazionale. Ecco cosa c'è da sapere sulle regionali in Umbria: come votare, chi sono i candidati, cosa dicono gli ultimi sondaggi.Continua a leggere

Italiani Come noi - voto ai sedicenni? “Meglio a trenta. Non c’è consapevolezza”. “Giusto - oggi i ragazzi sono più svegli” : La proposta di concedere il diritto di voto ai sedicenni non suscita grande entusiasmo tra i cittadini che abbiamo interpellati in strada. In gran parte sono contrari perché “a 16 anni non si è ancora pronti”. Altri si dicono favorevoli a “portare a 18 anni anche il voto per il senato” poiché quella è la soglia della maggiore età. Ma c’è chi concorda con la proposta rilanciata recentemente da Enrico Letta e ...

Bollette a 28 giorni - i rimborsi non sono automatici : Come ottenerli : La delibera dell'Agcom imponeva alle compagnie telefoniche di attivare automaticamente i rimborsi, ma questo non è avvenuto...

Diritti degli uomini : quali sono - Come farli valere e differenza coi diritti umani : diritti degli uomini: quali sono, come farli valere e differenza coi diritti umani Secondo la legge, tra “diritti umani” e “diritti degli uomini” c’è distinzione, ovvero non sono la stessa cosa. Vediamo di seguito di fare chiarezza e di capire cosa indicano, rispettivamente, queste due espressioni. Cerchiamo inoltre di capire se ha davvero senso parlare di soli diritti degli uomini. Se ti interessa saperne di ...

Detto Fatto - la rivelazione di Bianca Guaccero : "Perché sono finita in analisi - Come mi ha cambiato" : Tempo di confidenze per Bianca Guaccero, la conduttrice di Detto Fatto su Rai 2, che ha raccontato alcuni degli aspetti più intimi della sua personalità in una lunga intervista al settimanale Oggi. La Guaccero ha parlato anche delle sue insicurezze, e ha spiegato: "Se non avessi Fatto questo mestier

Salvini in diretta sui social sbeffeggia i suoi nemici - “Zingaretti e Di Maio sono piccoli Come dei puffi” : La riscossa di Matteo Salvini nei confronti del governo giallorosso partirà nella notte del 27 ottobre quando saranno resi pubblici i risultati delle regionali in Umbria. Nella regione del centro Italia, da sempre governata dal centrosinistra, voteranno circa 700 mila persone. Matteo Salvini si sente sicuro della vittoria finale. Il leader della Lega è stato chiaro nell’ultima diretta Facebook pubblicata sulla sua seguitissima ...

Brody Jenner e Liam Hemsworth sono “Come fratelli” dopo che le loro ex si sono frequentate : Parola della star di The Hills: New Beginnigs The post Brody Jenner e Liam Hemsworth sono “come fratelli” dopo che le loro ex si sono frequentate appeared first on News Mtv Italia.

Podcast - cosa sono e Come si ascoltano : Le migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastLe migliori app per ascoltare i PodcastA inizio 2019 il gigante dello streaming musical Spotify ha acquisito Gimlet Media, la più importante casa produttrice di Podcast del ...

Incredibili coincidenze - infermiere giovanissime identiche assistono nella stesso ospedale dove sono nate 26 anni fa a un parto gemellare Come il loro : In Georgia negli Stati Uniti d’America, due gemelle di 26 anni che hanno deciso di intraprendere la stessa professione d’infermiere si sono ritrovati ad assistere a un parto gemellare nello stesso ospedale dove 26 anni fa sono nate. Il parto gemellare è avvenuto all’ospedale Piedmont Athens Regional Medical Center di Athens, in Georgia. Il parto gemellare è avvenuto con l’aiuto delle due infermiere anche esse, come le bambine appena nate, ...

Roberto Anselmi Fiacchini - l'avvocato : "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere Come marito e moglie" : l'avvocato Anna Maria Anselmi, legale di Roberto Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero, è intervenuta, oggi, martedì 22 ottobre 2019, a 'Storie italiane' su Rai1, per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista l'uomo, ad oggi, accusato di maltrattamenti in famiglia:prosegui la letturaRoberto Anselmi Fiacchini, l'avvocato: "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito ...

Roberto Anselmi Fiacchini : "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere Come marito e moglie" : L'avvocato Anna Maria Anselmi, legale di Roberto Fiacchini, il figlio adottivo di Renato Zero, è intervenuta, oggi, martedì 22 ottobre 2019, a 'Storie italiane' su Rai1, per fare il punto della situazione sulla vicenda giudiziaria che vede protagonista l'uomo, ad oggi, accusato di maltrattamenti in famiglia:prosegui la letturaRoberto Anselmi Fiacchini: "I coniugi hanno rinunciato alla separazione. Sono tornati a vivere come marito e moglie" ...

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate? Megghi Galo : "Come fanno a lasciarsi se non sono mai state insieme!" (Video) : L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Megghi Galo, è stata intervistata nuovamente da Barbara D'Urso, durante la puntata andata in onda oggi di Pomeriggio Cinque, per commentare le ultime novità riguardanti la relazione tra Taylor Mega e Giorgia Caldarulo che sarebbe già giunta al termine.Megghi, ormai ex amica di Giorgia Caldarulo, ha commentato la novità con un po' di sarcasmo, annunciando anche nuovi sviluppi riguardanti la vicenda delle ...

Calenda : “Renzi Come Macron? No - pare Mastella. Per Bellanova ci sono bande armate nel Pd? Vero - quella renziana era la più feroce” : “Renzi alla Leopolda ha detto che ha un disegno: fare quello che ha fatto Macron. Premesso che io non amo particolarmente Macron, che però ha fatto un’operazione politica di successo, ma Renzi è più Mastella che Macron“. sono le parole dell’europarlamentare di Siamo Europei, Carlo Calenda, ospite de “L’aria che tira”, su La7. E spiega: “quella di Macron è stata un’operazione di rottura, ...

Ansia - quali sono i sintomi e Come curarla : L’Ansia è uno stato d’animo molto diffuso tanto che, secondo gli ultimi studi che hanno preso a campione 700 italiani tra i 19 e 60 anni, il 79% ha riferito di essere un soggetto ansioso o, almeno, di avere avuto almeno un episodio da legare all’Ansia. Ma cosa è l’Ansia? L’Ansia è come il corpo risponde allo stress. Lo stato ansioso si manifesta con un sentimento di paura o di timore per ciò che sta per accadere o che si teme possa ...