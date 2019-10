Come controllare il colesterolo | dieta e consigli per la salute

Come controllare temperature scheda grafica su Linux : Da un po’ di giorni vi siete accorti che la GPU del vostro PC Linux si surriscalda in modo anomalo. Per effettuare un controllo più approfondito, state cercando una guida che vi spieghi nello specifico leggi di più...

Sanatoria bollo auto fino a 1000 euro : Come controllare se è stato annullato : Sanatoria bollo auto fino a 1000 euro: come controllare se è stato annullato Il bollo auto è una di quelle tasse che rientrano nella Sanatoria delle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2010 con importo non superiore a 1.000 euro e che sono state automaticamente cancellate a partire dal 31 dicembre 2018. A confermarlo è stata anche la Commissione tributaria regionale delle Marche, che trattando il caso di un contribuente che ...