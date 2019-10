Clio Zammatteo di nuovo incinta | l’annuncio di Clio Make Up

Fonte : tvzap.kataweb

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Grandi novità perUp. La truccatrice divenuta famosa per i suoi tutorial su YouTube, il cui vero nome è, annuncia con un video su Instagram insieme al marito Claudio Midolo e alla primogenita Grace che a breve la famiglia si allargherà. “Dobbiamo dirvi una cosa importante: nel 2020 Grace diventa una big sister!” annunciano i 3. Nella didascalia che accompagna il videoscrive: “Ve lo avevo detto che ci sarebbero state tante novità… una in particolare ve l’abbiamo tenuta nascosta per qualche mese, se il 2017 è stato l’anno della lenticchia il 2020 sarà l’anno dell’oliva”. Il video ha ottenuto in poche ore oltre un milione di visualizzazioni., dall’aborto alla nascita di Grace in attesa del secondo figlioè sposata dal 2008 con il game designer Claudio Midolo e vive a New ...

