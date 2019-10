Cinema | è morto Robert Evans | il produttore de “Il Padrino”

È morto il gigolò delle star. Alla luce tutte le verità di Scotty che hanno fatto tremare il mondo del Cinema : All’età di 96 anni e per cause naturali si è spento George Albert "Scotty" Bowers, conosciuto per essere stato il gigolò di Hollywood durante il periodo di massimo splendore del cinema americano. È morto a Los Angeles nella sua villa, lontano dalle luci della ribalta. Sposato con Lois Braid nel 1984, era vedovo da circa un anno. La sua storia ha dell’incredibile. Soprannominato semplicemente "Scotty", ha saziato le inclinazioni, i gusti e le ...

Cinema - è morto l'attore Robert Forster : 19.09 Ancora un lutto nel mondo del Cinema: si è spento a 78 anni nella sua casa di Los Angeles Robert Forster, candidato all'Oscar per il ruolo di Max Cherry in "Jackie Brown" di Quentin Tarantino. Fu interprete di oltre 100 film. Spesso considerato nella schiera dei caratteristi del Cinema Usa, Forster vide il suo rilancio proprio grazie al successo del film di Tarantino. Girò tra gli altri,The Magic of Marciano-Le vele della libertà (2000) ...

Cinema in lutto. Volto di oltre cento film e candidato all’Oscar - l’attore Robert Forster è morto nella sua casa : Cinema in lutto per la morte di Robert Forster. l’attore ha recitato in oltre cento film ed è stato candidato al premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998 per “Jackie Brown” di Quentin Tarantino, dove impersonò Max Cherry, ruolo creato per lui dal regista. Secondo quanto riferito dal suo agente a “The Hollywood Reporter, l’interprete statunitense è morto venerdì11 ottobre nella sua casa a Los Angeles, all’età di 78 anni, in ...

Morto Carlo Croccolo - principe dei caratteristi di Cinema e tv : Gli esordi con Totò e De Sica, il teatro con De Filippo: l’attore e doppiatore napoletano ha lavorato con i più grandi maestri del Novecento. Attivissimo fino a età inoltrata: tra le sue ultime apparizioni, la fiction «Capri»

Cinema : è morto Carlo Croccolo - aveva 92 anni : Attore caratterista, aveva lavorato a fianco dei più grandi comici italiani a cavallo degli anni ‘50 e ‘60, da Totò a Eduardo e Peppino De Filippo

Cinema - morto l'attore Carlo Croccolo : 11.53 Mondo del Cinema ancora in lutto. E' morto Carlo Croccolo. La notizia della sua scomparsa è stata data su Facebook dalla famiglia dell'attore, che aveva 92 anni. Napoli, sua città Natale, è in lutto. I funerali si terranno domani, alle 16 nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento, a Napoli. Iniziò la carriera nel 1950 alla radio, con la commedia "Don Ciccillo si gode il sole". Vinse il David di Donatello nel 1989 per ...

Lutto nel Cinema : l’amato comico Rip Taylor è morto dopo un malore improvviso : Lutto nel mondo del cinema: è morto un attore americano amatissimo da tutti. Parliamo di Rip Taylor, comico molto noto in patria e soprannominato “The king of confetti”, che sarebbe come dire il re dei coriandoli. Rip Taylor è morto domenica 6 ottobre al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, aveva 84 anni. La settimana prima della sua morte era stato ricoverato presso il reparto di terapia intensiva dell’ospedale a seguito di un malore. ...

Tv e Cinema in lutto! L’attore Robert Garrison di Karate Kid è morto improvvisamente : Lutto nel mondo del cinema: all’età di 59 anni è morto Robert Garrison. L’attore era noto per aver interpretato Tommy nei film di Karate Kid. Nel franchise di “Karate Kid – Per vincere domani” Garrison aveva interpretato il membro di Cobra Kai che amava tormentare Daniel, il protagonista interpretato da Ralph Macchio. Tommy era diventato famoso tra i fan di Cobra Kai per una battuta che urla più volte durante uno dei momenti più epici del ...

Tv e Cinema in lutto : l’attore Aron Eisenberg è morto a 50 anni. Indimenticabile il suo ruolo nell’amata serie : “Era un’anima intelligente, umile, divertente, empatica”, dice lei. “Cercava di vivere all’insegna dell’integrità e della verità. Mi ispirava (e mi ispira ancora) ad essere la migliore persona possibile, perché lui cercava sempre di vivere allo stesso modo”, con queste parole Malissa Longo ha annunciato la morte di Aron Eisenberg. Nell’agosto del 2015 ad Eisenberg era stata diagnosticata un’insufficienza renale e si era sottoposto pochi mesi ...

Lutto nel mondo del Cinema : è morto Aron Eisenberg - Ferengi Nog in Star Trek : L’attore statunitense Aron Eisenberg, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato il ruolo di Ferengi Nog, il figlio di Rom, in “Star Trek: Deep Space Nine”, la terza serie televisiva ambientata nell’universo fantascientifico di Star Trek (1993-99), è morto a soli 50 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dalla moglie Malissa Longo con un post su Facebook. “Aron era un’anima intelligente, ...

Lutto nel mondo del Cinema. Un infarto porta via un grande. È morto mentre era al ristorante con la sua famiglia : Lutto nel mondo del cinema: è morto a 54 anni il regista Alessandro Valori. Da anni viveva e lavorava a Roma, ma era originario di Macerata dove tornava spesso a trovare i fratelli Alfonso e Federico, entrambi avvocati, e per la collaborazione che aveva con Iginio Straffi, l’imprenditore della Rainbow di Loreto, inventore delle fatine Winx. Ieri sera era a cena a Recanati, nelle Marche, con Straffi e due sceneggiatori americani quando ...

Cinema in lutto! E' morto Richard Carter - l'interprete australiano aveva 65 anni : Richard Carter, noto per i film Mad Max: Fury Road(2015), Il grande Gatsby (2013) Happy Feet (2006) e Mad Max Fury Road, è morto nella sua casa nel New South Wales (Australia), dopo una breve malattia, all’età di 65 anni. L’annuncio della scomparsa, avvenuta sabato scorso, è stato dato dall’agenzia che lo rappresentava, Lisa Mann Creative Management.-- È apparso dappertutto in una carriera durata quattro decenni – tra cui programmi televisivi ...

Cinema in lutto! Morto l'attore indimenticabile Rip Torn : ”La foresta silenziosa”, ”Man in black”, ”Palle al balzo” e tanti altri. Chi ha visto questi film si ricorderà certamente del suo volto e delle sue grandi interpretazioni. Rip Torn all’anagrafe Elmore Rual Torn Jr. è Morto lasciando nel lutto più profondo il Cinema internazionale. Attivo in campo televisivo e Cinematografico, candidato all’Oscar nel 1984 per la sua interpretazione ne La foresta silenziosa, Torn è Morto all’età di 88 anni.\\ In ...