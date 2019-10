Cimabue | il “Cristo deriso” venduto alla cifra record di 24 milioni di euro | era stato

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Per decenni èappeso su una colonna tra il salotto e la cucina, nella casa di un’anziana signora di Compiègne, in Francia, che lo considerava una banale icona. Ora però quel quadro, rivelatosi essere nientemeno che un’opera originale di, èal’asta a Parigi per ladi 24di. Il valore del “Cristo deriso“, questo è il titolo della tavola di legno con fondo oro dipinta dal maestro toscano vissuto tra il 1240 e il 1302, erastimato tra i 4 e i seidi, ma nel corso dell’asta che si è tenuta domenica pomeriggio a Senalis il suo prezzo è salito vertiginosamente. Non èreso noto il nome dell’acquirente, che per ora, dunque, resta anonimo. A riconoscerlo come un’originale dieral’esperto d’arte Eric Turquin a cui l’anziana ormai ex ...

