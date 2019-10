Ciclismo – Sei Giorni di Londra | trionfo azzurro | Viviani e Consonni beffano Cavendish

Ciclismo su pista : Elia Viviani e Simone Consonni trionfano nella Sei Giorni di Londra : Elia Viviani e Simone Consonni scrivono una pagina storica del Ciclismo italiano su pista. I due azzurri hanno trionfato nella Sei Giorni di Londra. Una prima volta per l’Italia, che mai era riuscita ad imporsi in questa competizione. La coppia Viviani/Consonni ha chiuso al primo posto con 498 punti davanti a Cavendish-Doul e Havik-Stroetinga, che hanno concluso rispettivamente al secondo (486 punti) e terzo posto (470). I due azzurri ...

Ciclismo - la Bahrain Merida annuncia l’ingaggio di sei nuovi atleti : La Bahrain Merida ha annunciato l’ingaggio di sei nuovi ciclisti per il 2020: Pello Bilbao, Eros Capecchi, Marco Haller, Scott Davies, Kevin Inkelaar e Rafael Valls faranno parte del team con licenza World Tour. Non solo, voci sempre più insistenti, riportate da CyclingNews.com, indicano in Mark Cavendish un altro possibile arrivo. La Bahrain Merida si cautela così dopo gli addii di Vincenzo Nibali e Rohan Dennis, oltre alla scelta ...

Mondiali di Ciclismo 2019 – Ufficializzati i sei azzurri per la prova in linea U23 - domani la partenza per l’Inghilterra : Dopo aver indicato una rosa più ampia di atleti, il ct Amadori ha reso nota la lista dei sei azzurri che parteciperanno alla prova in linea U23 ai Mondiali di ciclismo Il Commissario Tecnico Marino Amadori, dopo aver indicato precedentemente una rosa di atleti, a conclusione delle gare di osservazione ufficializza i sei titolari per la prova in linea di venerdì 27.09 sulla distanza di 186.9 km (3 giri finali a Harrogate) da Doncaster a ...

Ciclismo : Vinokurov e Kolbnev rischiano sei mesi di carcere. Sotto accusa la Liegi del 2010 : Aleksandr Vinokurov e Aleksandr Kolobnev rischiano sei mesi di carcere. Questa la richiesta formulata dalla Procura durante il processo che vede imputati entrambi gli ex ciclisti per il finale della Liegi-Bastogne-Liegi 2010. Il corridore kazako, ora manager della Astana, è stato accusato di aver offerto una somma di denaro all’avversario per combinare la propria vittoria nella classica belga. Le indagini sono scattate dopo la scoperta di ...