Ciclismo | gli obiettivi di Fabio Aru nel 2020 | lasciarsi due anni da incubo alle spalle e

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Ilsarà l’anno della verità perAru. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce da dueveramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra, e concluso col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva? Un discreto Tour de France. Ed è quindi giunta l’ora di ripartire da zero in previsione di una stagione pressoché decisiva. Attualmente non si conoscono ancora i programmi di Aru, ma possiamo comunque lanciarci in qualche ipotesi. Sicuramente la primaveradel Cavaliere dei Quattro Mori sarà diversa dall’ultima affrontata, dove è stato fermo da marzo a giugno chiudendo il primo mese di gara a metà Parigi-Nizza, da sempre il primissimo appuntamento tra i big che hanno messo nel ...

