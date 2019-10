Ciclismo - gli obiettivi di Fabio Aru nel 2020 : lasciarsi due anni da incubo alle spalle e tornare se stesso : Il 2020 sarà l’anno della verità per Fabio Aru. Il corridore della UAE Team Emirates è reduce da due anni veramente difficili, ma soprattutto da un 2019 iniziato in maniera complicata con l’operazione all’arteria iliaca alla gamba sinistra, e concluso col ritiro alla Vuelta a España in conseguenza di un virus che lo ha colpito proprio nel momento della verità. L’unica nota positiva? Un discreto Tour de France. Ed è quindi giunta ...

Ciclismo - Olimpiadi 2020 : Italia a Tokyo con 5 uomini! Contingente pieno per gli azzurri - squadra per Vincenzo Nibali. Tutti i qualificati : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi di Tokyo 2020 col Contingente pieno. Ora è davvero ufficiale, la stagione di Ciclismo su strada si è definitivamente conclusa e la UCI ha comunicato i ranking per la qualificazione ai prossimi Giochi. Le prime sei Nazioni si potranno presentare nel Sol Levante con cinque uomini a testa, quelle dal settimo al tredicesimo posto della classifica saranno costrette ad avere soltanto quattro ciclisti, poi ...

Ciclismo su pista - Miriam Vece : “La chiusura del velodromo di Montichiari ha condizionato la rincorsa europea. Dobbiamo migliorare nella velocità” : Miriam Vece è senza ombra di dubbio una delle giovani più promettenti del Ciclismo su pista italiano. La ventiduenne cremasca di Romanengo, reduce dall’ultimo Campionato Europeo di Apeldoorn, ha affrontato una grande prova di forza in terra olandese con le big del movimento su pista internazionale, da cui ha imparato molto per il suo futuro. La giovane età della portacolori della Valcar Cylance le consentirà sicuramente di alzare ...

Ciclismo - gli obiettivi di Vincenzo Nibali nel 2020 : Giro d’Italia - Olimpiadi e Mondiali nei piani dello Squalo : Vincenzo Nibali ha davanti a sé una stagione 2020 fatta di grandi obiettivi e di tante altre novità. Ovviamente queste ultime sono legate alla sua nuova squadra, la Trek-Segrafredo, che lo ha ingaggiato come nuovo capitano per le grandi corse a tappe. Un obiettivo ben chiaro per la formazione statunitense dalla fortissima matrice italiana. Ed è stata proprio questa una delle motivazioni principali che hanno portato al passaggio del messinese ...

Ciclismo - Chris Froome : “Sarò in forma a febbraio. Voglio il quinto Tour de France - punto alle Olimpiadi” : Chris Froome non è riuscito a prendere parte alla prova in linea del Criterium di Saitama ma ha disputato la brevissima cronometro di 3 km che ha aperto la kermesse in terra nipponica: il britannico ha fatto il suo rientro ufficiale in gara a cinque mesi di distanza dal terribile incidente al Giro del Delfinato ma si è trattato solo di una sgambata, una passerella a cui il britannico non è voluto mancare. Il vincitore di quattro Tour de France ...

Ciclismo - Criterium di Saitama 2019 : Arashiro vince davanti a Bernal e Roglic. Matteo Trentin sesto - Froome assente : Yukiya Arashiro ha vinto il Criterium di Saitama, tradizionale kermesse che si disputa nella città giapponese. Grande spettacolo e tanto pubblico per l’evento celebrativo messo in piedi da ASO (la società organizzatrice del Tour de France), la corsa di 59,5 chilometri ha regalato l’attacco del padrone di casa all’ultimo giro e così l’alfiere della Bahrain-Merida è riuscito a imporsi precedendo in volata il colombiano Egan ...

Ciclismo – Egan Bernal rinuncia al Tour de France? “Il Giro mi piace davvero - ma non voglio…” : Egan Bernal indeciso: le sensazioni del campione in carica del Tour de France sulle competizioni del prossimo anno Sono state svelate nei giorni scorsi le edizioni 2020 del Tour de France e del Giro d’Italia. In Francia non è mancato, alla presentazione della Grande Boucle, il campione in carica, Egan Bernal, che però potrebbe decidere di non difendere il titolo il prossimo anno, colpito positivamente dal percorso della Corsa Rosa: ...

Pedalare con lentezza : nel Ciclismo è meglio arrivare ultimi : “Lavorare con lentezza / Senza fare alcuno sforzo / La salute non ha prezzo / Quindi rallentare il ritmo: / Pausa, pausa, ritmo lento / Pausa, pausa, ritmo lento / Sempre fuori dal motore / Vivere a rallentatore”. Pedalare può voler dire lavorare. È lavoro per il ciclista che in bicicletta corre per

Ciclismo - Ranking UCI (23 ottobre) : Primoz Roglic il miglior ciclista del 2019! Elia Viviani nono - Italia seconda Nazione : Mancano appena quattro giorni al termine ufficiale della stagione di Ciclismo su strada, l’annata si concluderà domenica 27 ottobre con una corsa di terza fascia in Turchia. Sostanzialmente il 2019 è ormai alle spalle, questo è periodo di presentazioni dei prossimi Grandi Giri, di pianificazione dei programmi per la prossima stagione e di chiusura delle classifiche. Al termine del Tour of Guangxi (ultima prova del calendario World Tour ...

Il campione di Ciclismo Mario Cipollini operato al cuore dopo udienza in tribunale con l’ex moglie : Il campione mondiale di Zolder 2002, Mario Cipollini, è stato ricoverato e operato al cuore in seguito ad un'udienza presso il tribunale di Lucca, in cui è in corso un processo dove l'ex ciclista è accusato di violenze ripetute dalla ex moglie. dopo l'intervento ha rilasciato alcune dichiarazioni, spiegando di stare bene, ma di vivere un momento di forte stress legato al processo.Continua a leggere

Ciclismo – Cipollini in ospedale : problemi al cuore per l’ex ciclista - i dettagli : Mario Cipollini ricoverato in ospedale per una serie di accertamenti per problemi al cuore Paura per Mario Cipollini: l’ex ciclista italiano, recentemente sotto i riflettori per il processo che lo vede coinvolto dopo le accuse shock dell’ex moglie, adesso deve fare i conti con problemi di salute. Cipollini è infatti ricoverato agli Ospedali Riuniti di Ancona per dei problemi al cuore. Cipollini è stato molto conciso: ...

Ciclismo su pista - Elia Viviani : “Agli Europei ho capito a che punto sono - l’omnium è cambiato”. Villa : “Sono ottimista” : Elia Viviani ha vinto la medaglia d’oro nell’eliminazione agli Europei 2019 di Ciclismo su pista ma è rimasto giù dal podio nell’omnium (specialità in cui è Campione Olimpico) e non è riuscito a incantare nell’americana in coppia con Simone Consonni. Il veronese ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport: “Questi Europei sono stati importanti per capire a che punto ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : tutto pronto per la Madison femminile - Paternoster e Confalonieri per la medaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.56 E’ INIZIATA LA Madison femminile! 14.54 Le atlete sono pronte a partire. 14.52 Prima della corsa della Madison femminile c’è tempo anche per la premiazione del “chilometro” maschile. 14.47 Si avvicina molto velocemente il tempo delle Madison, si inizierà con quella femminile dove l’Italia schiera Confalonieri-Paternoster. 14.45 Ora sono in programma le ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2019 in DIRETTA : 20 ottobre - Italia a caccia di medaglie nella Madison. C’è anche Vece nei 500 m femminili! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Nulla da fare, inVece, per Francesco Lamon, nono tempo e primo degli esclusi a 20 centesimi dall’accesso in finale, e Francesco Ceci che ha chiuso un Europeo difficile in 11esima posizione nel “chilometro” maschile. 13.50 nella mattinata sono andate in scena le qualificazioni dei 500 m femminili. Miriam Vece è riuscita ad a prendersi la finale con il settimo tempo di entrata ...