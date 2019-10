“Chucky Lozano soffre” | Marca lancia il sondaggio | “Ce la farà in Italia?”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 28 ottobre 2019) “Hirvingriuscirà a far vedere la sua versione migliore anche in Italia?”. Anchesi accorge del momento non felice dell’attaccante del Napoli. Il quotidiano spagnolopure unsul sito, con due risposte: “Sì, è solo questione di adattamento” e “No, il calcio italiano non fa per lui”. L’attaccante messicano del Napoli – scrivono in Spagna – non ha avuto il miglior adattamento al calcio italiano e questa domenica non ha nemmeno giocato nell’1-1 in casa della SPAL. L’ex giocatore del PSV è stato criticato nelle ultime settimane per le sue pigre esibizioni. Chucky non ha segnato più dopo il gol al suo debutto più di un mese fa contro la Juventus. L’adattamento diin Italia – conclude– è così complicato che il Napoli sta cercando un altro attaccante, e si parla ...

