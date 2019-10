Chiara Ferragni – Unposted arriva su Amazon Prime Video dal 29 novembre

Offese a Fedez e Chiara Ferragni per la festa al supermercato - Daniela Martani a Mattino 5 : «Il Pm mi dà ragione - non possono avere solo like» : A Mattino 5 si parla di haters sui social. Ultimo in ordine di tempo è lo scontro tra Fedez, Chiara Ferragni e Daniela Martani. I tre sono finiti in tribunale e l'animalista, ospite in...

Chiara Ferragni e Fedez : lei lo fotografa mentre dorme a bocca aperta. E lo prende in giro sui social : Chiara Ferragni prende in giro Fedez: il marito dorme a bocca aperta mentre i due volano probabilmente verso Milano dopo una visita di qualche giorno a Roma. Ma non solo dorme Fedez, lo fa con tanto...

“Devo dirvi una cosa”. Cliomakeup lo annuncia sui social. La prima risposta arriva da Chiara Ferragni : La notizia è stata lei a darla dal suo profilo ufficiale. Clio Zammatteo, nota al mondo del web come Clio Make Up, è di nuovo incinta, per la seconda gravidanza. Una notizia che ha fatto immediatamente il giro della reta e raccolto migliaia di apprezzamenti tra cui le sorelle Ferragni (Valentina e Chiara) e Beatrice Valli. Naturalmente ii loro sono stati messaggi d’affetto per la lieta notizia. “Dobbiamo dirvi una cosa importante. Nel 2020, ...

Chiara Ferragni manda in tilt Trastevere : ressa fuori dal locale dove era a cena : L'influencer sta trascorrendo il week end nella capitale insieme al marito Fedez, al piccolo Leone e alle sorelle. La cena in una nota trattoria di Trastevere è finita con una ressa davanti al locale e per uscire la famiglia è stata scortata all'auto... Chiara Ferragni non passa inosservata. Il fine settimana capitolino, che la bella influencer sta trascorrendo con il marito Fedez e il loro figlio Leone, sta diventando una vera e propria ...

Chiara Ferragni a Roma - cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio : «Non è possibile...» : Chiara Ferragni a Roma, cena nella nota trattoria di Trastevere. Ma i fan notano un dettaglio: «Non è possibile...». L'influencer più famosa del mondo sta...

Chiara e Valentina Ferragni come Cora e Marilù nel promo di Lines è. Il web sbotta : Ma che trash è? : Dopo aver presentato alla 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia il flim biopic dal titolo Unposted, Chiara Ferragni è tornata a far parlare di sé. Questa volta a far discutere sul conto della consorte di Fedez è la sorella della stessa bionda webstar, Valentina Ferragni, che si è attivata su TikTok - il social network che fa tanto tremare in termini di accessi e movimenti il social ideato da Mark Zuckerberg, Instagram- proponendo ...

“Ma perché non mangi?”. Chiara Ferragni - bufera dopo questa foto. Il dettaglio non passa di certo inosservato : Ci risiamo, ogni volta che Chiara Ferragni posta qualche foto sul cibo ecco irrimediabilmente qualche problema. L’ultima volta, come ricorderete, era una foto relativa ad una bellissima pizza. In quel caso tantissimi utenti si erano scagliati sulla influente milanese per un dettaglio: la pizza era completamente intera e lei aveva un pezzo in mano. Da qui le critiche sulla veridicità della foto e le accuse del genere: “Ma l’hai mangiata davvero ...

Anche Chiara Ferragni cede alla frangia - l’hot trend capelli dell’autunno-inverno 2019 : È l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaCotril Creative Walk Regeneration Preparing ShampooÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora del taglio lungo con la frangiaÈ l'ora ...

Chiara Ferragni - la foto con la frangia su Instagram. I fan notano un particolare : «È uguale» : Chiara Ferragni, la foto con la frangia su Instagram. I fan notano un particolare: «È uguale». L'influencer più famosa del mondo ha posato sul sul profilo una foto...

Chiara Ferragni a Roma - mangia gli spaghetti e il dettaglio non passa inosservato : «La carbonara come la pizza?» : Chiara Ferragni arriva a Roma e con lei porta dietro un mare di polemiche. La bella influencer si è concessa un pranzo in un ristorante del centro della Capitale ma è stata ricoperta di...

Chiara Ferragni e Fedez battuti in tribunale da Daniela Martani : i social non sono autorevoli "non si lede la reputazione altrui. : La Procura di Roma ha chiesto di archiviare la querela di Fedez contro Daniela Martani, ex pasionaria dell'Alitalia, che aveva definito su Twitter la coppia Fedez e Chiara Ferragni «idioti...

Chiara Ferragni - il top è trasparente : Chiara Ferragni è la regina della provocazione. Si diverte tantissimo, infatti, a stuzzicare i propri fan con le trovate più assurde, dal nudo d’artista fino a outfit dall’incontenibile audacia. Così, ieri sera, in occasione di una cena fuori con Fedez presso il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, la Ferragni ha fatto impazzire i social con il suo ultimo outfit condiviso su Instagram. Questa volta la fashion ...

Chiara Ferragni - seno scoperto a cena : il nude look fa impazzire i social : Chiara Ferragni fa impazzire i social grazie al suo outfit. Stavolta la fashion blogger, in occasione di una cena fuori con Fedez, sfoggia su Instagram un body trasparente che lascia molto poco all’immaginazione.-- -- La Ferragni si diverte a provocare, fra selfie in bagno, in ascensore e nella splendida location scelta per la serata di coppia: il ristorante di Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. Le foto di Chiara Ferragni ...

Chiara Ferragni - seno scoperto a cena : il nude look fa impazzire i social : Chiara Ferragni fa impazzire i social grazie al suo outfit. Stavolta la fashion blogger, in occasione di una cena fuori con Fedez, sfoggia su Instagram un body trasparente che lascia molto poco...