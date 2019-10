Chiara Danese depone al processo Ruby Ter e piange | “Ad Arcore violenza psicologica e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 ottobre 2019) In quella serata “ad” nel 2010 “ho visto e subito unae fisica” e poi dopo “ho sofferto tanto, anche ora sono in cura e prendo dei farmaci”. Così, una delle testimoni chiave del caso, ha ricordato la ‘cene elegante’ a casa di Silvio Berlusconi alla quale partecipò. L’unica. Ed è scoppiata are in aula confermando ciò che aveva già raccontato anni fa sul “bunga-bunga” nella villa dell’allora presidente del Consiglio,ndo nelter per corruzione in atti giudiziari a carico del leader di Forza Italia e di altri 28 imputati, tra cui molte ‘olgettine’. Nel dibattimento, che è entrato nel vivo oggi con la sua testimonianza della 27enne,ha fornito, rispondendo alle domande del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, molti dettagli ...

OperaFisista : Ruby ter, parla Chiara Danese: 'Ad Arcore violenze fisiche e psicologiche, quelle cene mi hanno rov… - TutteLeNotizie : Ruby Ter, Chiara Danese depone al processo e piange: “Ad Arcore violenza psicologica e… - marino29b : RT @C_Randieri: Agenzia_Ansa '#RubyTer Testimone chiave Chiara Danese denuncia in aula: 'Ad #Arcore violenze fisiche e psicologiche'. #Berl… -