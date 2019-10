Chef Rubio dopo Umbria Lega di Salvini mi fa schifo Pd senza palle e

Chef Rubio e il suo nuovo cinguettio - “So di chi è la colpa dell’omicidio di Luca Sacchi a Roma” : Lo Chef Rubio, molto attivo in questi ultimi giorni sui social, ha voluto dire la sua anche sull’omicidio del giovane Luca Sacchi avvenuto a Roma e più in generale dello stato di degrado in cui versa Roma in questi ultimi anni. Lo Chef Rubio si è reso protagonista in questi giorni di durissime polemiche a colpi di tweet con Matteo Salvini questa volta ha voluto parlare della situazione catastrofica di Roma e dell’omicidio, ormai ...

Report su Salvini e la Lega - Chef Rubio attacca : 'Pure su note spese inc...' : L'inchiesta giornalistica che Report ha dedicato alla Lega di Matteo Salvini ha sollevato un dibattito mediatico che ha suscitato un discreto clamore. Il servizio ha provveduto a ricostruire i passaggi che, almeno nel racconto giornalistico, provano a spiegare quelli che sarebbero i rapporti tra il Carroccio e la Russia. La scelta di diffondere un servizio di questo tipo a pochi giorni dal voto in Umbria è stata oggetto di polemiche in alcuni ...

Matteo Salvini commenta un tweet di Chef Rubio sui palestinesi : “Bisogna riaprire i manicomi”. Lui risponde : “Ti farò vergognare di esistere” : “Salvini? Un uomo senza palle”. È l’ultimo provocatorio tweet di Chef Rubio giunto al suo quotidiano appuntamento frontale nell’arena social. Lo scambio via Twitter tra lo Chef romano e l’ex titolare del Viminale ha una scintilla precisa: i 280 caratteri che Rubio ha dedicato agli immancabili nemici d’Israele. Una foto di un ragazzo palestinese a terra con il cranio insanguinato mezzo coperto dalla gambe di due militari israeliani: “Tu ...

Scontro a colpo di tweet tra Salvini e Chef Rubio - il cuoco di Frascati “Ti incontrerò e ti farò vergognare d’esistere” - il leader della Lega “E’ ufficiale - bisogna riaprire i manicomi” : Uno Scontro senza precedenti quello che avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri su Twitter tra Matteo Salvini e lo chef di Frascati, chef Rubio. A iniziare le danze è stato lo chef di Frascati con il seguente tweet contro Matteo Salvini: “Prima o poi ci incontreremo faccia a faccia e ti farò vergognare d’esistere”. La risposta del leader leghista non si è fatta di certo attendere. Salvini ha duramente replicato affermando che ...

Chef Rubio attacca ancora Matteo Salvini e i suoi sostenitori : “Una fauna che sc**a con le nigeriane” : Chef Rubio ha lanciato un nuovo attacco a Matteo Salvini e ai suoi sostenitori. Il pretesto questa volta è stata la manifestazione organizzata dal leader leghista sabato scorso in piazza San Giovanni a Roma a cui hanno partecipato duecentomila persone: “Perché la fauna di #orgoglioitaGliano però sc**a con le nigeriane“, ha scritto Chef Rubio su Twitter, “tradisce coi cubani, fa accompagnare i figli dalle filippine e i cani dai ...

Chef Rubio contro manifestanti in Piazza S. Giovanni : Poi andate con le nigeriane : Chef Rubio non poteva certo esimersi dall'esprimere la propria opinione in merito alla grande manifestazione tenutasi ieri in Piazza San Giovanni a Roma. Sono state ben 200mila persone a rispondere all'appello di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una marea umana che è scesa in Piazza per manifestare pacificamente contro un governo in cui non si riconosce, spinta da un ritrovato e rinnovato orgoglio italiano. Ma Chef Rubio ha commentato ...

Chef Rubio : "Da adolescente sono stato bullizzato - ma non avevo il fisico per ribellarmi" : All’anagrafe Gabriele Rubini, per tutti è Chef Rubio. L’ex rugbista e personaggio televisivo e cuoco italiano, soprattutto nelle ultime settimane, ha fatto parlare di sé per le sue prese di posizione su temi d’attualità. Oggi, tra rapporto col cibo e ricordi di infanzia, lo Chef si racconta al Corriere della Sera.A chi gli domanda delle avventure gastronomiche ed ipercaloriche delle sue trasmissioni ...

Chef Rubio contro Salvini dopo insulti dei suoi fan : 'Non menzionarmi più - Pinocchio' : La querelle tra Matteo Salvini e Chef Rubio continua ad arricchirsi di nuove puntate. Nel momento in cui si era diffusa la notizia che il leader della Lega era ricoverato in ospedale per un malore, il popolare personaggio televisivo attraverso un post aveva chiesto la pubblicazione del referto medico che potesse confermare la colica renale poi resa pubblica. In particolare ciò che rendeva dubbioso Chef Rubio era il fatto che ogni qualvolta ...

Joe Bastianich : “Chef Rubio? Non so chi sia”. La risposta : “Ma fammi il piacere. I tuoi autori vi facevano fare le cose guardando me” : “Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo programma. Non so chi è”. Parole di Joe Bastianich che, intervistato durante la trasmissione I Lunatici di Radio2, ha parlato anche del cuoco al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni sull’attualità politica. E le parole del giudice di Mastechef hanno scatenato la reazione dell’interessato che su Twitter ha scritto: ...

Chef Rubio - hater gli augura il cancro - lui attacca Salvini : 'Stanco dei tuoi sostenitori' : Continua il duello social tra Chef Rubio e Matteo Salvini. Mercoledì 16 ottobre l'ex rugbista, ora celebre cuoco televisivo, aveva nuovamente punzecchiato il leader leghista, che a causa di un malore non ha potuto partecipare ai funerali dei due poliziotti uccisi a Trieste. In seguito però, il protagonista di "Camionisti in trattoria", è stato a sua volta bersaglio di haters che, sostenendo il segretario del partito di via Bellerio, gli hanno ...

Bastianich : "Chef Rubio? Non so chi sia". La replica : "I tuoi autori si sono ispirati a me" : “Chi è Chef Rubio? L’ho sentito nominare, ma non so chi sia”, parola di Joe Bastianich. Dopo i tweet e le polemiche che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane, lo chef romano torna al centro delle cronache per le dichiarazioni del giudice di Masterchef nel corso del programma I Lunatici su Radio 2.“Se assumerei Chef Rubio in un mio ristorante? L’ho sentito nominare, ma non ho mai visto un suo ...

Joe Bastianich su Chef Rubio : Assumerlo in mio ristorante? Non so neanche chi sia : Joe Bastianich e Chef Rubio non se le mandano a dire. E pensare che tutto è nato da una frase all'interno di un'intervista. Joe Bastianich si è raccontato, nelle scorse ore, ai microfoni della trasmissione "I Lunatici" su Radio2. Durante la lunga chiacchierata, tra riferimenti musicali e culinari (le due grandi passioni di Bastianich), i conduttori chiedono all'imprenditore italoamericano un parere sul tanto discusso Chef Rubio. "Chi è Rubio? - ...

Salvini in ospedale - i dubbi di Chef Rubio : 'Perché non ci fai vedere il referto?' : Chef Rubio contro Matteo Salvini. Una querelle che si rinnova spesso e volentieri, soprattutto per via dei tweet del personaggio televisivo che non perde occasione per punzecchiare il leader della Lega. Stavolta, l'oggetto del post di Chef Rubio riguarda la notizia che si è diffusa nella mattinata, quando è diventato di dominio pubblico il fatto che Salvini fosse stato ricoverato in ospedale. Un fatto che, naturalmente, ha messo in apprensione i ...

Chef Rubio deride Salvini per il malore : “Mostra il referto medico” : La notizia del malore, per fortuna non grave, che ha colpito oggi Matteo Salvini è stata sfruttata da Gabriele Rubini, in arte Chef Rubio, per lanciare un nuovo attacco contro il leader della Lega, ormai divenuto il suo bersaglio politico preferito. Il volto noto della tv, forse un po’ giù di corda per gli ultimi dati auditel non molto positivi, non ha avuto rispetto per l’ex ministro che è stato ricoverato all’ospedale di Monfalcone per una ...