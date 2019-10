Che ne sarà del governo dopo la valanga che ha travolto l' alleanza Pd-M5s?

Fonte : agi

(Di lunedì 28 ottobre 2019) L'obiettivo minimo era una sconfitta onorevole, ma quella della maggioranza che sostiene l'esecutivo è una sconfitta totale in Umbria che rischia di farsi sentire anche su Palazzo Chigi. Di sicuro si sentirà sul futuro dellafra dem e Cinque Stelle. Il segretario del Pd, nonostante il suo partito abbia nel complesso tenuto, parla di "sconfitta netta" e della necessità di "riflettere sulle scelte future". Insomma, se di test sull'consi trattava, il test è fallito e nelle regioni occorrerà rivedere la strategia. Alla stessa conclusione, seppure per ragioni diverse, giunge anche il Movimento guidato da Luigi Di Maio per il quale ragionare per poli opposti finisce per penalizzare il consenso dei Cinque Stelle. Ma Nicola Zingaretti parla anche di "una tendenza negativa del centrosinistra consolidata in questi anni in molti grandi Comuni umbri ...

matteosalvinimi : Domani il primo giornale che leggerà il presidente del Consiglio sarà il Corriere dell’Umbria, ma il secondo sarà i… - matteosalvinimi : #Salvini: risultato pazzesco per la Lega e per Donatella Tesei che già domani sarà in ufficio per sistemare i probl… - lumorisi : Si vota fino alle 23: amici umbri, dai che li mandiamo a casa! Ho ottime sensazioni, non perdetevi lo spoglio (ad e… -