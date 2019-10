Catania | finanziere si suicida buttandosi dal 4° piano dell’ospedale Era ricoverato in

Fonte : fanpage

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Un sottufficiale della Guardia Di Finanza si è tolto la vita gettandosi dal quartodel policlinico di. L'uomo eranel reparto di psichiatria e da circa un anno era in aspettativa per motivi di salute. Non avrebbe lasciano nessun messaggio per motivare il suo gesto estremo.

ficiesse : #Catania, #finanziere si uccide lanciandosi dal quarto piano al Policlinico -