Carolina Stramare | Miss Italia 2019 è tornata single

Miss Italia torna single. E l’ex di Carolina Stramare… Boom! Il gossip è già sulla bocca di tutti : La modella Italiana Carolina Stramare, vincitrice dell’ottantesima edizione del concorso di bellezza ‘Miss Italia 2019’ torna a far parlare di sé. La ragazza ha rilasciato un’intervista a ‘Di Più’ nella quale ha confessato di essersi ormai lasciata con il suo fidanzato Alessio. Troppi gli impegni che la tengono lontana da casa e, visto che lei si è posta come obiettivo il diventare conduttrice ed attrice, ha preferito rinunciare all’amore e non ...

Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single : l’ex fidanzato verso Uomini e Donne : Miss Italia 2019 Carolina Stramare non è più fidanzata Come da tradizione, la nuova Miss Italia è tornata single. Carolina Stramare è diventata reginetta di bellezza accanto al fidanzato Alessio ma dopo la vittoria al concorso più importante d’Italia tutto è cambiato. In un’intervista concessa al settimanale Di Più, Carolina ha ammesso che non riesce […] L'articolo Miss Italia 2019 Carolina Stramare torna single: l’ex ...

Carolina Stramare - il body fa vedere qualcosa di troppo : Carolina Stramare, la nuova eletta Miss Italia, ha conquistato il pubblico italiano con i suoi occhi verdi, i capelli castani e lunghi e il fisico da sballo. Non poteva che essere altrimenti: Carolina ha sedotto gli italiani e continua a sedurli ogni giorno con le foto che pubblica sul suo profilo Instagram. Negli ultimi scatti condivisi sul suo account social preferito, infatti, Carolina Stramare si è lasciata fotografare in posa con dei ...

Carolina Stramare - il body di Miss Italia non copre tutto : il dettaglio (sexy) finora nascosto : Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha una passione fortissima che non ha niente a che vedere con il mondo dello spettacolo e della moda. È l’equitazione, come ha raccontato dopo la vittoria al concorso di bellezza e ribadito sulle pagine del settimanale Oggi, cui ha parlato del suo rapporto con i cavalli e con questo sport che adora da quando è bambina. “Mio padre Romeo mi mise sul primo cavallo all’età di 4 anni – spiega la bellissima modella ...

Carolina Stramare parla del suo incidente : “Facevo fatica…” : Miss Italia: Carolina Stramare parla del suo drammatico incidente a cavallo Carolina Stramare è diventata popolare in queste settimane per essersi aggiudicata il titolo di Miss Italia. Difatti la sua bellezza e il suo fascino hanno incantato la giuria, ma anche il pubblico a casa. In queste ore però Miss Italia è tornata a far discutere per aver parlato a Oggi di uno dei suoi momenti più brutti: un incidente a cavallo. Cosa le è successo? ...

Eros Ramazzotti e i messaggi a Carolina Stramare : Un po' troppo maturo per me : Da fan di Eros Ramazzotti a destinataria di alcuni messaggi privati da parte del popolare cantante. Il passo è stato breve per la Miss Italia in carica Carolina Stramare. La bella ventenne genovese ha raccontato, in una recente intervista a Leggo, riportata dal portale Dagospia, di aver ricevuto i complimenti di Ramazzotti subito dopo la vittoria del titolo. Tra i due c'è stato uno scambio di messaggi privati attraverso i social network, che ...

Miss Italia Carolina Stramare insulti via social per il fidanzato : Alla fine anche il fidanzato di “Miss Italia” Carolina Stramare è stato vittima degli insulti social. Lui si chiama Alessio Falsone è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilo “Instagram” di Carolina, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?» si è chiesto qualcuno, ...

Miss Italia - Carolina Stramare accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis : Ci sarebbe qualche ombra sull’elezione della nuova Miss Italia, Carolina Stramare. A lanciare la polemica per primo, è stato il sito Dagospia, che ha sottolineato la presunta vicinanza della nuova reginetta di bellezza ad Alex Pacifico, manager delle famose influencer Giulia De Lellis e Giulia Salemi, sottintendendo che la bellissima Miss Lombardia abbia raggiunto la vittoria anche grazie alla sua frequentazione con personaggi già famosi. Il ...

Il fidanzato di Miss Italia Carolina Stramare è stato insultato sui social : Anche il fidanzato di “Miss Italia” Carolina Stramare è stato vittima degli insulti social. Lui si chiama Alessio Falsone è bruno con fisico statuario, indubbiamente un bel ragazzo: ciò nonostante in tanti, dopo aver visitato il profilo “Instagram” di Carolina, si sono affrettati nel far sapere a entrambi che Alessio è troppo brutto per stare con lei. «Ma perché ragazze così belle si accontentano di così poco?» si è chiesto qualcuno, mentre ...

Eros Ramazzotti - il messaggio privato a Miss Italia Carolina Stramare. "È un po' troppo maturo per me" : "Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo", ha raccontato la neo eletta Miss Italia Carolina Stramare, in un intervista a Leggo. Ad essersi complimentato con la più bella d'Italia sarebbe stato, attraverso un messaggio privato su Instagram, proprio Eros Ramazzotti. Leggi anche:Vieni da

Miss Italia - il fidanzato di Carolina Stramare insultato sui social : “Troppo brutto per stare con lei” : Nessuno è immune dagli insulti social e questa volta a finirne vittima è Alessio Falsone, il fidanzato della nuova Miss Italia Carolina Stramare. Il giovane è stato preso di mira dagli haters perché considerato “troppo brutto per stare con lei“. Eppure Alessio ha un fisico statuario, con i muscoli scolpiti, e il sorriso radioso, ma questo non è bastato a quanti, dopo aver visto una foto pubblicata tempo fa su Instagram da Carolina, ...

Bufera a Miss Italia : Carolina Stramare Raccomandata da Giulia De Lellis! : Scandalo e polemiche anche a Miss Italia 2019. Sembra che la vincitrice Carolina Stramare, sia stata aiutata, e non poco, dal suo manager in maniera poco etica. Ed in mezzo alla Bufera pure Giulia De Lellis. Ecco cosa sta succedendo in queste ore! Vi abbiamo già parlato di Carolina Stramare, vincitrice dell’ultima edizione di Miss Italia. Ebbene, pensavate che dopo la premiazione la ragazza si stesse godendo la vittoria? Ebbene no. Ecco la ...

Carolina Stramare è stata accusata di aver vinto Miss Italia grazie a Giulia De Lellis. La sua risposta spiazza tutti : Bella da far impazzire e non solo. Parliamo di Carolina Stramare che in questi giorni si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Miss Italia 2019 ha approfittato dell’intervista per rispondere a delle insinuazioni circolate sul suo conto. La modella ha lavorato per un marchio che conta anche Giulia De Lellis tra i volti noti che lo sponsorizzano. Così, c’è chi l’ha accusata di essere stata avvantaggiata rispetto alle altre 79 finaliste ...