Carne di manzo e di maiale inadatta al consumo umano | allarme in tutta Europa | venduta

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Il RASFF, Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi, ha pubblicato un avviso di richiamo perdie diproveniente dall’Austria, risultataalin seguito a diversi controlli. Il rischio, che potrebbe essere di natura microbiologica, è stato comunicato ai Paesi in cui viene commercializzata lain questione, ovvero Austria (paese produttore), Bosnia, Croazia, Germania, Italia, Slovacchia e Slovenia. In attesa che il Ministero della Salute comunichi maggiori informazioni in merito al prodotto incriminato, è consigliabile per i consumatori acquistare solo carni di sicura provenienza italiana, sia fresche che surgelate, onde evitare rischi per la salute. L’avviso pubblicato dal portale europeo RASFF parla di “e prodotti a base di(diversi dal pollame)”. Seguono aggiornamenti. L'articolodie ...

lucaserafini4 : RT @meatballfamily_: ?? Da oggi il #MiracleBurger di bmfooditalia lo trovate in TUTTI i nostri locali a Milano!!!! La Carne 100% Vegetale a… - meatballfamily_ : ?? Da oggi il #MiracleBurger di bmfooditalia lo trovate in TUTTI i nostri locali a Milano!!!! La Carne 100% Vegetal… - hutck : @jacopone2 @dottorpax infatti non so quanto possa avere reale applicazione, quello che è certo è che la produzione… -