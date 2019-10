Carlo De Benedetti lascia la presidenza onoraria di Gedi

Newlat in Borsa - tra i soci spunta Carlo De Benedetti : Il gruppo che fa capo alla famiglia Mastrolia si appresta allo sbarco a Piazza Affari. Nel parterre di 68 investitori, che hanno sottoscritto l'offerta di circa 90 milioni di euro, ci sarebbero tutti i maggiori asset manager italiani e alcuni grandi esteri. Nella lista dei compratori del titolo alimentare ci sarebbe anche la Romed di Carlo De Benedetti

Editoria : Calabresi - Carlo De Benedetti? ‘si è pentito di aver ceduto azioni ai figli’ : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “Carlo De Benedetti lasciò le sue azioni ai figli ma poi con il tempo si è pentito e ora avrebbe voglia di riprendere quello che era suo”. Così a Sky Tg24 Mario Calabresi che è stato il direttore del quotidiano ‘La Repubblica’ dal 15 gennaio 2016 al 18 febbraio 2019 commentando l’offerta a sorpresa di Carlo De Benedetti per l’acquisto del 29,9% di Gedi già respinta da ...

Carlo De Benedetti vuole riprendersi Repubblica e toglierla ai figli : presentata un’offerta alla holding di famiglia : Carlo De Benedetti vuole riprendersi la sua creatura. A tre anni dall’uscita di scena e a dieci dal passaggio delle quote ai figli, l’ingegnere vuole tornare a sul ponte di comando della Gedi, cioè il gruppo editoriale che include il settimanale l’Espresso, i quotidiano Repubblica, la Stampa, il Secolo XIX e tutti i vari giornali locali dell’ex Finegil. Venerdì 11 ottobre De Benedetti ha presentato un’offerta alla ...

Carlo De Benedetti presenta un'offerta per l'acquisto del 29 - 9% di Gedi : Carlo De Benedetti ha presentato venerdì 11 ottobre alla Cir Spa, attraverso la sua controllata al 99% SpA Romed, un’offerta di acquisto cash del 29,9% delle azione Gedi Spa (Gruppo Espresso) al prezzo di chiusura di giovedì, e cioè euro 0,25 ad azione. Lo fa sapere all’ Ansa lo stesso Carlo De Benedetti.“Questa mia iniziativa è volta a rilanciare il Gruppo al quale sono stato associato per lunga ...

Carlo De Benedetti assolto in Cassazione per il processo Olivetti-amianto : È definitiva l’assoluzione dell’imprenditore Carlo De Benedetti e di altri 10 manager, tra cui il fratello Franco e Corrado Passera, per le morti e le malattie di ex operai colpiti da mesotelioma, avvenute tra il 2008 e il 2013, e causate da una precedente esposizione all’amianto negli stabilimento della Olivetti.Lo ha deciso la IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, respingendo il ricorso della Procura Generale di ...

