Call of Duty | Modern Warfare per PS4 Pro | il miglior titolo della serie

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019)ofè un franchise, sottodiof, con una longevità da invidiare che pochi titoli hanno. Lo abbiamo giocato in lungo e in largo e possiamo dire che è unche farà parlare molto di sé e per molto tempo. Trama Inofi giocatori verranno immersi in una drammatica e viscerale trama, basata sulle instabilità geopolitiche internazionali dei nostri giorni, con protagonisti tre personaggi, ognuno con le sue specialità che si rifletteranno sul sistema di gioco. Gli sviluppatori ci metteranno davanti a dei ribelli dell’esercito russo comandati da Burkov, il quale vuole creare una rivolta che potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale. Assisteremo anche a un attentato terroristico nel cuore di Londra, che dimostrerà come i ribelli di Burkov siano davvero una forza in ascesa del Medio Oriente. Quindi toccherà a noi fermarli a ...

villon98_ : Como cambio mi usuario de call of duty ?????? - Powned_IT : COD Moderne Warfare: risolto il problema al Dead Silence! - - GiocareOra : Migliori fucili d'assalto In Call of Duty: Modern Warfare, in classifica -