Call of Duty | Modern Warfare bombardato da recensioni negative per il ruolo attribuito

(Di lunedì 28 ottobre 2019)ofè finalmente arrivato e, come previsto, si sta dimostrando un grande successo. Ma non tutti sono contenti del titolo, poiché alcuni cittadini russi hanno adottato la vecchia strategia del review bombing per un punto chiave della trama del gioco.Come potete vedere tramite MetaCritic, nel momento in cui scriviamo l'user score ha un punteggio di 2.4. Il grosso problema? Non è solo la rappresentazione dei russi come "cattivi", ma più come il gioco presenta un pezzo di storia reale e come sono stati coinvolti i russi.Senza entrare nello spoiler, la campagna del gioco dipinge i bombardamenti noti con il nome di "Autostrada della Morte" come eseguiti dai russi. Senza approfondire le dinamiche geopolitiche, questo non è accurato. L'attentato è avvenuto durante la Guerra del Golfo degli anni '90 e la Russia non è stata coinvolta nella guerra a titolo diretto.Leggi ...

