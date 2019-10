Calendario Short track 2019-2020 | Coppa del Mondo | Europei e Mondiali Tutte le date e il

Fonte : oasport

(Di lunedì 28 ottobre 2019) I pattini veloci dellostanno per tornare. Gli anelli di ghiaccio di tutto ilsono pronti per ospitare le gare più interessanti di una stagione invernale nella quale l’Italia vorrà farsi trovare pronta. Un’annata intensa, come al solito, nella quale gli impegni non mancheranno e che prenderà il via a partire dal 1° novembre con la prima tappa delladela Salt Lake City (Stati Uniti). Sei gli appuntamenti della World Cup, che avrà il suo atto finale a Dordrecht (Olanda). Non mancheranno, poi, glie i: il 24 gennaio a Debrecen (Ungheria) inizierà la rassegna continentale, mentre quella iridata scatterà il 13 marzo a Seul (Corea del Sud). Un menù ricco, tutto da gustare. Di seguito il programma completo:dellee il programma 01.11.ISU World Cup ...

mudadale : Il calendario quando ha scoperto che erano compagni di banco però ci rimaneva male al comportamento iniziale di Gio… -