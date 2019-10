Calciomercato Milan | da Suso a Piatek | i bocciati sarebbero finiti sul mercato

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 28 ottobre 2019) Secondo quanto riferito da '.it', ben sette tra gli undici titolari della squadraese hanno attualmente il loro futuro nel club in bilico. I rossoneri sono incappati in un'altra sconfitta contro la Roma domenica sera, la quinta in solo nove partite in questa stagione, rimanendo al 13° posto con già sette punti di distanza dalle prime quattro. I fan rossoneri chiedono risposte alla dirigenza dopo che l'allenatore Marco Giampaolo è stato esonerato e Stefano Pioli ha conquistato solo un punto su sei da quando è arrivato sulla panchina del. Secondo.it, questo è un momento importante di riflessione per ilin quanto alcuni dei loro presunti "protagonisti" continuano a registrare delle performance negative. Il rapporto afferma cheè uno dei giocatori che potrebbero accomodarsi in panchina, prima di essere probabilmente ceduto. La Fiorentina e il ...

calciomercatoit : ????#Milan, #Gazidis: 'Punteremo ancora sui giovani, ma questo non significa che non investiremo per prendere leader… - rossi20_rossi : RT @Fantacalcio: Wanda Nara: 'Per me sarebbe stato più comodo se Icardi fosse andato al Milan' - infoitsport : Calciomercato Inter, clamoroso Wanda: ''Icardi poteva andare al Milan'' -